“من هنــا” طريقة استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية www.mof.gov.sa

بينت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن للمواطنين أن يسيروا على خطوات استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية ، التي قامت بتوضيحها لهم، لكي يتمكنوا من معرفة تلك المستحقات، وهذا كله يتم بشكل إلكتروني، من خلال شبكة الإنترنت.

استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية

يمكن استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية بكل سهولة ويسر، عن طريق اتباع الخطوات المقبلة:

أولًا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، بالضغط على هذا الرابط. ثانيًا: انتقاء عبارة “الاستعدادات المالية”، التي توجد أمامك.

ثالثًا انتقاء عبارة “الخدمات الإلكترونية”، التي توجد أمامك.

رابعًا: انتقاء خدمة “الأفراد”، من ضمن الخدمات الظاهرة أمامك.

خامسًا: النقر على خانة “متابعة المعلومات التي توفرها وزارة المالية”.

سادسًا: النقر على كلمة “موافق”.

سابعًا: النقر على عبارة “خدمة الاستعلام”، ومن ثم سجل رقم الهوية المتعلق بك.

أخيرًا، انقر على خانة “استعلام”.

مخالصة مالية للعامل

تستطيع أن تقدم نموذج متعلق بطلب المستحقات المالية، وهذا لتحصل على مخالصة مالية للعامل بكل سهولة ويسر، فقط اتبع التالي: