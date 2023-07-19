“رسميًا” موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في هذا التاريخ!! وفقًا لما أعلن عنه وزير التعليم رضا حجازي

قام وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، بالإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، إذ أنه قال إن تصحيح الأوراق الامتحانية يتم الآن، ومنذ هذا الوقت الذي أعلن فيه ذلك، وجميع الطلاب بالثانوية العامة يبحثون عن هذا الموعد بالتفصيل الذي من المفترض أن تظهر النتيجة به.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

بين وزير التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، فمز المفترض أن تُعلن النتائج الخاصة بطلبة وطالبات الثانوية العامة بشهر أغسطس القادم، كما أنه بين أنه يمكن التعرف على النتيجة إلكترونيًا، وهي لكي يكون بإمكان الطلبة والطالبات معرفتها بسرعة فور ظهورها، فمن الممكن الاستعلام عنها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، عن طريق النقر على هذا الرابط.

ثانيًا: انتقاء عبارى “نتيجة الثانوية العامة”.

ثالثًا: تسجيل رقم الجلوس.

رابعًا: إدخال الرقم القومي.

أخيرًا، النقر على خانة “عرض النتيجة”.

توقعات تنسيق الكليات 2023

قامت الوزارة بالإعلان عن توقعات التنسيق الخاص بالكليات، لهذا العام 2023، إذ أنه من المحتمل أن يأتي، كما يلي، أو قريبًا منه: