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“رسميًا” موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في هذا التاريخ!! وفقًا لما أعلن عنه وزير التعليم رضا حجازي
قام وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، بالإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، إذ أنه قال إن تصحيح الأوراق الامتحانية يتم الآن، ومنذ هذا الوقت الذي أعلن فيه ذلك، وجميع الطلاب بالثانوية العامة يبحثون عن هذا الموعد بالتفصيل الذي من المفترض أن تظهر النتيجة به.
موعد نتيجة الثانوية العامة 2023
بين وزير التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، فمز المفترض أن تُعلن النتائج الخاصة بطلبة وطالبات الثانوية العامة بشهر أغسطس القادم، كما أنه بين أنه يمكن التعرف على النتيجة إلكترونيًا، وهي لكي يكون بإمكان الطلبة والطالبات معرفتها بسرعة فور ظهورها، فمن الممكن الاستعلام عنها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، عن طريق النقر على هذا الرابط.
- ثانيًا: انتقاء عبارى “نتيجة الثانوية العامة”.
- ثالثًا: تسجيل رقم الجلوس.
- رابعًا: إدخال الرقم القومي.
- أخيرًا، النقر على خانة “عرض النتيجة”.
توقعات تنسيق الكليات 2023
قامت الوزارة بالإعلان عن توقعات التنسيق الخاص بالكليات، لهذا العام 2023، إذ أنه من المحتمل أن يأتي، كما يلي، أو قريبًا منه:
- كلية طب المنصورة، تقبل من 387 درجة.
- كذلك أن كلية طب سوهاج، تقبل من 386 درجة.
- هذا بجانب أن كلية طب دمياط، تقبل من حوالي 386 درجة.
- كذلك أن كلية طب الزقازيق، تقبل من حوالي 385 درجة.
- كما أن كلية طب فاقوس، تقبل من حوالي 384 درجة.
- هذا بجانب أن كلية طب كفر الشيخ، تقبل من 383 درجة.
- كما أن كلية طب أسيوط، تقبل من حوالي 381 درجة.
- كذلك أن كلية طب عين شمس، تقبل من حوالي 380 درجة.