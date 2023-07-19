رسمي✅✅نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 الدور الاول عموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 تم الانتهاء منها للطلاب قبل قليل في جميع المحافظات العراقية، كانت جهود وزارة التربية العراقية واضحة طوال فترة الامتحانات، حيث عملت الوزارة بكل جهد لمنع انتشار الشائعات الغير صحيحة وتصديتها بقوة، كان لدى وزارة التربية اهتمام كبير في توفير بيئة مناسبة للامتحانات حتى يتمكن الطلاب من التركيز على الإجابات الصحيحة دون الانتباه للظروف المحيطة، لم تعط الوزارة أهمية كبيرة للزي الموحد وفتحت الباب للحضور بدون الزي الرسمي، بهدف تخفيف الضغط على الأهالي نظرًا للظروف الاقتصادية التي يواجهونها،وعبر اسرة موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023.

نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023

بالرغم من انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات منذ وقت قصير جدًا، إلا أن البحث عن موعد نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 قد بدأ الآن ويتصدر محركات البحث، وسنوضح لكم هذه التفاصيل عبر موقعنا، تمت مراقبة الامتحانات هذا العام بشكل شخصي من قبل وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، حيث قام بجولات تفقدية للجان الامتحانات وتصحيح الدفاتر، وأكد على ضرورة مراعاة إجابات الطلاب لضمان حصولهم على الدرجات المستحقة ولطمأنة أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم.

موعد إعلان نتائج سادس اعدادي 2023

في السنة الماضية 2022، استغرق تصحيح وتدقيق دفاتر الصف السادس الإعدادي 22 يومًا. وبالتالي، عليكم أن تترقبوا إعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 في جميع المحافظات خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى 20 يومًا تقريبًا. يستغرق وزارة التربية العراقية وقتًا كافيًا للتزامها الشديد بتطبيق إجراءات تصحيح وتدقيق الدفاتر، وفعلاً تعمل الوزارة حاليًا على تفعيل نفس الإجراءات في عملية تصحيح دفاتر الصف الثالث المتوسط 2023، التي لا تزال قائمة ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن، من أجل ضمان دقة النتائج العالية.

رابط وزارة التربية العراقية

موقع وزارة التربية العراقية هو المصدر الرسمي لنتائج الطلاب في جميع المستويات التعليمية في العراق، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، من خلال هذا الرابط، يمكنكم الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 وذلك باستخدام الاسم ورقم المقعد، ويعتبر هذا الإعلان الرسمي لظهور النتائج، إذا كنت ترغب في معرفة الخطوات المفصلة، يرجى متابعة النقاط التوضيحية التالية.

زيارة موقع وزارة التربية العراقية .

اختر نتائج امتحان السادس الاعدادي للعام 2023 في الدور الأول.

قم بتسجيل الرمز المبين أمامك لفتح الشاشة الرئيسية.

إذا كنت غير قادر على رؤية الرمز بوضوح ، قم بتحديث الصفحة مرة أخرى وسيظهر لك رمز جديد.

ادخل رقم المقعد واسم الطالب.

بمجرد تنشيط كلمة “عرض النتائج”، قم بالضغط عليها.

هل تم إعلان موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية رسمياً تراجعها عن جميع الأخبار المنتشرة منذ صباح اليوم حول تاريخ إعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 ، وأكدت الوزارة أن عملية التصحيح وتسجيل الدرجات لا تزال قائمة، ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية العراقية نتائج من مصادر رسمية فقط وعدم الاعتماد على مواقع جمع التعليقات ونشر الشائعاة، وبعد ذلك يتم تدقيق السجلات، وهي مرحلة هامة يتم فيها مراجعة جميع الدرجات للتأكد من صحتها قبل رفعها على المنصات التعليمية المعتمدة، وأهمها موقع وزارة التربية العراقية وموقع النجاح وموقعنا نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 ، وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على أي معلومات تتعلق نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 .