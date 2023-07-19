عاجل .. ظهر الآن تنسيق الكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة 2023-2024 | الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

جميع الطلاب الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة، يرغبون في التعرف على تنسيق الكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة 2023-2024 ، وهذا يرجع إلى رغبتهم في الالتحاق بتلك الكلية، لذا سوف تتيح لكم هذا التنسيق فيما يلي.

تنسيق الكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة 2023-2024

بالتزامن مع التنسيق الخاص بكليات الثانوية العامة، قامت الكليات الحربية بفتح باب التسجيل والقبول لكلًا من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك الأزهرية، بالإضافة إلى الشهادات المعادلة، من كلًا من الشعبتين، العلمية، والأدبية، كما أن هناك مصدر مسؤول، بين أن هناك عدة شروط للتسجيل بتلك الكليات، والتي من بينها سن الطالب، إذ أنه لا بد أن يكون عمر المتقدم 21 عام كحد أقصى، هذا بجانب عدة شروط أخرى سوف نرفقها لكم في السطور القادمة، ومن الجدير بالذكر أن معدل القبول لتلك الكليات قد تحدد، إذ أن الكلية البحرية تقوم بقبول الطلاب الذين هم حاصلون على الشهادة الخاصة بالثانوية العامة، وكذلك الأزهرية، بمجموع حوالي 65%، أما الكلية الجوية، فإنها تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 55%.

شروط الالتحاق بالكليات الحربية 2024

توجد سلسلة من الشروط اللازمة لكي يتم الالتحاق بالكليات الحربية 2024م، من بينها كل ما يلي: