psge.ps رابط نتائج التوجيهي بالاسماء فلسطين 2023 نتائج الثانوية العامة جوال وزارة التربية والتعليم

تصدرت نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين جوال محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وحددت الوزارة أنها سوف يتم الإعلان عن تفعيل رابط نتائج التوجيهي بالاسماء يوم الخميس 20/7/2023 في حدود الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القدس، وأشارت أيضا أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات التوجيهي هو 87826 طالب وطالبة بكافة الفروع، وعدد الطلاب بالقسم العلمي حوالي 24540، وأما القسم الأدبي يصل عددهم بنحو 54641، وينبغي الإشارة إلى أن امتحانات الدورة الأولي قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 7/6/2023، وانتهت حتى يوم الإثنين 26/6/2023، ولهذا سوف نستعرض معا عددا من الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج، تابعونا إلى النهاية.

رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 بالاسماء

حددت وزارة التربية والتعليم فلسطين موقعا للاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023، وأتاحت الوزراة ذلك حرصا على صحة الطلاب، وتجنب حدوث التكدس والازدحام بالمدارس والمقار التعليمية، وأشارت أيضًا إلى أهمية ضمان سلامة ودقة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، بهدف ضمان حقوق كل طالب في الحصول على درجاته الصحيحة، وتأخذ الوزارة في اعتبارها الظروف الصعبة التي يمر بها الطلاب في فلسطين، وقد بذلت جهوداً كبيرة في توفير لجان الامتحانات ولجان التصحيح لتسهيل العملية الامتحانية وتمريرها بأكبر هدوء وسلام.

رابط نتائج التوجيهي بالاسماء

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023:

النقر على موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين .

أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت.

إدخال رقم الجلوس الذي يتكون من ٥ إلى ٨ أرقام.

النقر على استعلام.

ومن ثم سوف تظهر النتائج رسميا فور اعتمادها من الوزراة.

الجدير بالقول أن السيد الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني قام بجولة تفقدية للجان الامتحانات في أول يوم من الامتحانات، بهدف التأكد من سير العملية الامتحانية بسلاسة، وكان يرافقه وزير التربية والتعليم، ونأمل أن تتم عملية إعلان النتائج بنجاح، وأن يحقق كل طالب وطالبة تفوقاً في نتائجهم ويتمكنوا من مواصلة تعليمهم وبناء مستقبل مشرق لأنفسهم ولفلسطين، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، وهذه النتائج ضرورية للتأهل في فرص العمل المستقبلية.