ظهرت الآن نتائج بكالوريا الجزائر 2023 دورة جوان | خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2023
نتائج بكالوريا الجزائر 2023
ينتظر عدد كبير من الطلاب نتائج بكالوريا الجزائر 2023 دورة جوان، فلقد تصدرت نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لعام 2023 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة. عُقد لقاءٌ صحفي في مقر وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالعاصمة الجزائر، المرادية، حيث قدم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، نتائج امتحان البكالوريا لدورة يونيو 2023.
نتائج بكالوريا الجزائر 2023
أوضح الوزير أن التنوع في وسائل الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا الجزائر 2023 يهدف إلى تمكين جميع المرشحين من معرفة نتائجهم في نفس الوقت. وهنأ الناجحين في امتحان البكالوريا الجزائر 2023 لدورة يونيو، وتمنى التوفيق للذين لم يحققوا النجاح في الدورة القادمة.
ثم أشاد الوزير بتراجع ملحوظ وغير مسبوق في ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا الجزائرية لعام 2023، مشيدًا بدور الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وأعضاء الجماعة التعليمية في القضاء على هذا السلوك الغير مقبول.
نتائج بكالوريا الجزائر 2023 دورة جوان
فيما يتعلق بالنتائج العامة لامتحان البكالوريا الجزائر 2023 لدورة يونيو، أكد الوزير أنها جيدة، حيث بلغت نسبة النجاح الوطنية للطلاب العاملين 50.63٪، كما تصدرت شعبة الرياضيات النتائج العامة لامتحان البكالوريا الجزائرية لعام 2023.
خطوات الاستعلام عن نتائج بكالوريا الجزائر 2023
يُمكن الاستعلام عن نتائج بكالوريا الجزائر 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة التعليم الجزائري.
- ثم النقر على أيقونة “النتائج” في الصفحة الرئيسية.
- إدخال جميع المعلومات الخاصة بالطالب، مثل الرقم الوطني ورقم الجلوس.
- انقر مباشرة على أيقونة “تحميل النتيجة”.
- وسوف تظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج بكالوريا الجزائر.
نتائج البكالوريا في الجزائر 2023
نتائج امتحان البكالوريا الجزائر 2023 حسب التخصصات:
- شعبة آداب وفلسفة: 33.50٪.
- شعبة آداب ولغات أجنبية: 53.40٪.
- شعبة التسيير والاقتصاد: 53.40٪.
- شعبة العلوم التجريبية: 60.85٪.
- شعبة الرياضيات: 79.22٪.
- شعبة تقني رياضي خيار:
- هندسة ميكانيكية: 58.43٪.
- هندسة كهربائية: 60.20٪.
- هندسة مدنية: 61.67٪.
- هندسة الطرق: 57.82٪.
أوائل البكالوريا في الجزائر 2023
كما قدم الوزير معلومات حول الطلاب الناجحين الذين حصلوا على المراتب الأولى وطنيًا في امتحان البكالوريا الجزائرية لعام 2023، وكانت النتائج على النحو التالي:
- المرتبة الأولى وطنيًا: التلميذ محمد الأمين بن قداش من ولاية غليزان بمعدل 19.50 في شعبة العلوم التجريبية.
- المرتبة الثانية وطنيًا: التلميذ أسامة دعاشي من ولاية سطيف بمعدل 19.32 في شعبة العلوم التجريبية.
- المرتبة الثالثة وطنيًا: التلميذة إيمان فاطمة الزهراء هلال من ولاية سعيدة بمعدل 19.32 في شعبة العلوم التجريبية.
- المرتبة الأولى وطنيًا في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (تحدي الحركة): التلميذة آلاء مناصرية من ولاية بسكرة بمعدل 18.02 في شعبة العلوم التجريبية.
- لمرتبة الأولى وطنيًا في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (تحدي البصر): التلميذة خولة عقون من ولاية سطيف بمعدل 17.46 في شعبة الآداب والفلسفة.
- المرتبة الأولى وطنيًا في فئة أشبال الأمة: الشاب عبد الواحد بوسعيد من ولاية النعامة بمعدل 19.02 في شعبة الرياضيات.