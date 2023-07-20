ظهرت الآن نتائج بكالوريا الجزائر 2023 دورة جوان | خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2023

ينتظر عدد كبير من الطلاب نتائج بكالوريا الجزائر 2023 دورة جوان، فلقد تصدرت نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لعام 2023 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة. عُقد لقاءٌ صحفي في مقر وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالعاصمة الجزائر، المرادية، حيث قدم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، نتائج امتحان البكالوريا لدورة يونيو 2023.

نتائج بكالوريا الجزائر 2023

أوضح الوزير أن التنوع في وسائل الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا الجزائر 2023 يهدف إلى تمكين جميع المرشحين من معرفة نتائجهم في نفس الوقت. وهنأ الناجحين في امتحان البكالوريا الجزائر 2023 لدورة يونيو، وتمنى التوفيق للذين لم يحققوا النجاح في الدورة القادمة.

ثم أشاد الوزير بتراجع ملحوظ وغير مسبوق في ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا الجزائرية لعام 2023، مشيدًا بدور الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وأعضاء الجماعة التعليمية في القضاء على هذا السلوك الغير مقبول.

نتائج بكالوريا الجزائر 2023 دورة جوان

فيما يتعلق بالنتائج العامة لامتحان البكالوريا الجزائر 2023 لدورة يونيو، أكد الوزير أنها جيدة، حيث بلغت نسبة النجاح الوطنية للطلاب العاملين 50.63٪، كما تصدرت شعبة الرياضيات النتائج العامة لامتحان البكالوريا الجزائرية لعام 2023.

خطوات الاستعلام عن نتائج بكالوريا الجزائر 2023

يُمكن الاستعلام عن نتائج بكالوريا الجزائر 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التعليم الجزائري.

ثم النقر على أيقونة “النتائج” في الصفحة الرئيسية.

إدخال جميع المعلومات الخاصة بالطالب، مثل الرقم الوطني ورقم الجلوس.

انقر مباشرة على أيقونة “تحميل النتيجة”.

وسوف تظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج بكالوريا الجزائر.

نتائج البكالوريا في الجزائر 2023

نتائج امتحان البكالوريا الجزائر 2023 حسب التخصصات:

شعبة آداب وفلسفة: 33.50٪.

شعبة آداب ولغات أجنبية: 53.40٪.

شعبة التسيير والاقتصاد: 53.40٪.

شعبة العلوم التجريبية: 60.85٪.

شعبة الرياضيات: 79.22٪.

شعبة تقني رياضي خيار:

هندسة ميكانيكية: 58.43٪.

هندسة كهربائية: 60.20٪.

هندسة مدنية: 61.67٪.

هندسة الطرق: 57.82٪.

أوائل البكالوريا في الجزائر 2023

كما قدم الوزير معلومات حول الطلاب الناجحين الذين حصلوا على المراتب الأولى وطنيًا في امتحان البكالوريا الجزائرية لعام 2023، وكانت النتائج على النحو التالي: