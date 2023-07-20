افحص الان نتائج توجيهي 2023 فلسطين بالاسم tawjihi.mohe.ps|نتيجة الثانوية العامة فلسطين / غزة

إعلان نتائج توجيهي 2023 فلسطين نتائج الثانوية عامة المحافظات الجنوبية وقطاع غزة اليوم الخميس 20 تموز 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث تعلن وزارة التربية الفلسطينية أوائل الثانوية العامة 2023 فلسطين بكل الشعب، وتتوفر نتائج التوجيهي 2023 فلسطين بالاسم ورقم الجلوس على موقع نتائج الثانوية العامة ، كما منحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الفرصة للطلبة للحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين من خلال الرسائل النصية SMS شركة أوريدو، وجوال.

نتائج توجيهي 2023 فلسطين

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين … وفقاً للاحصائيات الخاصة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد أدى 87826 طالب وطالبة امتحانات التوجيهي للعام الدراسي 2022/ 2023 في المحافظات الجنوبية وقطاع غزة، وشمل العدد كافة الفروع:

عدد الطلبة في الفرع العلمي :24.540 طالباً.

عدد طلاب التوجيهي 2023 في الفرع الأدبي:54641 طالباً.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 في فرع ريادة الأعمال:3917 طالبًا.

عدد طلاب توجيهي 2023 فلسطين في فروع المهنية: 3486 طالب وطالبة.

عدد طلاب ثانوية عامة 2023 فروع القانون: 1،242 طالب وطالبة.

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

بسبب البحث المكثف الذي قام به العديد من الطلبة عن رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المخطط أن يتم العمل على الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2023 في فلسطين، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية التي أعلنت عنها الوزارة على موقعها الرسمي عبر مختلف المنصات الإلكترونية. الهدف من ذلك هو توفير الوقت والجهد للمواطنين في ظل التحول الرقمي الحالي في الدولة الفلسطينية. تتم خطوات الاستعلام على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين.

أو من خلال الرابط التالي من هنا

اضغط على الشريط “نتائج الثانوية العامة 2023”. أدخِل رقم الجلوس والمعلومات المطلوبة الأخرى. اضغط على زر البحث أو التحقق. إذا تم إدخال المعلومات بشكل صحيح، ستُظهَر النتائج.

بلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام بلغ 87826 مشتركًا، موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917، والفرع الشرعي 1242، الفروع المهنية 3486.

وتوفر لكم مؤسسة الرسالة للإعلام رابط فحص سريع حول نتيجة الثانوية العامة والتوجيهي بالاسماء ورقم الجلوس فور الإعلان عنها عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــا