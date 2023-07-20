رابط فحص نتائج توجيهي 2023 فلسطين بالاسم psge.ps| نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين وزارة التربية والتعليم

رابط نتائج التوجيهي 2023 فلسطين برقم الجلوس والاسم موقع نتائج الثانوية العامة. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن نتائج امتحان التوجيهي 2023 ستُعلن اليوم الخميس ، الموافق 20 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحًا. وسيُعقد السيد الوزير مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح تفاصيل النتائج، بما في ذلك نسبة النجاح العامة وأسماء أوائل الطلاب في كل فرع. وبعد المؤتمر الصحفي، يُمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت، وستتمكن جميع الطلاب من استلام شهاداتهم الورقية في اليوم التالي من مقار مدارسهم.

دعت الشرطة الطلاب إلى عدم المبالغة في الاحتفال بالنجاح وعدم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات التي قد تؤدي إلى إصابات بينهم. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يخالف هذه التعليمات، ولذا يجب إعطاء التنبيه وإصدار التحذير.

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023

سجل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال فتح الرابط mohe.gov.ps.

يمكنك أيضًا الوصول مباشرةً إلى نتائج امتحان التوجيهي عبر الرابط التالي psge.ps.

قم بالاستعلام عن نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023.

تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

تحديد الفرع الذي تدرس فيه

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الفلسطينية 2023

كما سبق ذكره، أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن نتائج امتحان التوجيهي عبر صفحتها الرسمية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا. ستتم رفع النتائج فور انتهاء المؤتمر الصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر عداد تنازلي لموعد إطلاق رابط الاستعلام للطلاب.

أرقام وأحصائيات توجيهي فلسطين الثانوية العامة 2023

يبلغ عدد الطلاب في الداخل والخارج 87817 طالب وطالبة.

726 قاعة هي عدد القاعات الامتحانية التي جرى فيها أداء الطلاب للامتحانات.

عدد طلاب الفرع الأدبي يصل إلى 54635 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الفرع العلمي 24538 طالبًا.

في الفرع الشرعي، يوجد 1242 طالبًا. أما فروع الكفاءة المهنية، فتضم 962 طالبًا وطالبة.

يبلغ عدد طلاب فرع الريادة والأعمال 3916 طالبًا وطالبةً، في حين يبلغ عدد طلاب الفروع المهنية 2524 طالبًا وطالبةً.

نتائج التوجيهي بعد إعلان النتائج

السيد أحمد عايش النجار، مدير وحدة العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة، أعلن في لقاء إذاعي أنه لا يوجد مراجعة لأجوبة الطلاب بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في يوم الخميس 20 يوليو. وأضاف أن هذا المنع يتميز بوجود عدة مراحل في عملية التصحيح وأن نسبة الأخطاء تكاد تكون صفر.