عاجل.. ظهور نتائج توجيهي فلسطين 2023 نتيجة الثانوية العامة الدورة الأولي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن موعد إصدار نتائج التوجيهي الفلسطيني لعام 2023، ونُشر الخبر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن دورات الراحل الدكتور محمد عواد يوم الخميس المقبل 20 يوليو في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وعقد الوزير مؤتمرا صحفيًا لشرح تفاصيل النتائج بدءًا بمعدل النجاح الإجمالي وأسماء الدفعة الأولى من الطلاب في كل قسم، وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إجراء الاستفسارات إلكترونيا من خلال الرابط الرسمي الجديد، وبعد المؤتمر الصحفي يمكن لجميع الطلاب استلام شهادات اليوم التالي من مقر المدرسة.

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023

برجاء زيارة رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أو موقع نتيجة نت.

أو انتقل إلى رابط نتائج دليل psge.ps.

استعلام لتأكيد درجات الثانوية العامة 2023.

تسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس.

حدد القسم الذي تدرسه.

انقر لعرض النتائج.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الفلسطينية 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إعلان نتائج التوجيهي على الصفحة الرسمية لمقر وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 20 يوليو 2023 الساعة 9:00 صباحًا، سيتم تحميل النتائج مباشرة بعد المؤتمر الصحفي.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وأعلنت الوزارة أنه يمكن إجراء الاستفسارات عبر الإنترنت من خلال موقع الوزارة على الإنترنت لجميع الطلاب المحليين والأجانب، سواء كانوا طلابًا في فلسطين أو فلسطينيون يدرسون في دول آخري مثل تركيا ورومانيا وبلغاريا وغيرها.

رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 فلسطين

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج امتحان التوجيهي الأول لفلسطين 2023، والذي سيتم اعتماده رسميًا في 20 يوليو من هذا العام، وأكدت الوزارة أن عملية مراجعة أوراق اختبار الطلاب قد اكتملت بالكامل في الأيام الأخيرة، ولا يتم الآن اعتمادها إلا على موقعها الحكومي على الإنترنت وتحميلها رسميًا على الإنترنت، تقدم وزارة التربية والتعليم في فلسطين خدمة للحصول على درجات من خلال خدمة الرسائل القصيرة لشبكة اوريدو والذين لا يستطيعون التحقق إلكترونيًا.