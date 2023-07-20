متى ينتهي قطع الكهرباء في مصر .. رئيس الوزراء يوضح سوف تنتهي في هذا اليوم .. تعرف على التفاصيل الآن

بسبب عمليات البحث المتكررة حول متى تنتهي قطع الكهرباء في مصر، فقام رئيس الوزراء بالإعلان عن الموعد المؤكد لانتهاء هذا الحديث المستمر في الشارع المصري، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موعد انتهاء قطع الكهرباء المتكرر وتخفيف الأحمال الذي قد. تعاني منها بعض المحافظات منذ أيام وما زالت مستمرة إلى اليوم، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

متى ينتهي قطع الكهرباء في مصر

هذه وقد حدد رئيس الوزراء متى ينتهي قطع الكهرباء في مصر 2023، مؤكدًا أن سياسة تخفيف الأحمال بالتناوب سوف تستمر إلى حين استعادة الشبكة ضغوطها من استهلاك الغاز.

حيث أضاف أن موعد انتهاء تخفيف الأحمال سوف يكون مع منتصف الأسبوع المقبل، أي أنه من المتوقع أن سوف يستمر قطع الكهرباء حتى يوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023، وينتهي الانقطاع بداية من الثلاثاء القادم، حيث أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قد لجأت إلى تخفيف أحمال الكهرباء منذ يومين سعيًا منها لمحاولة الوصول إلى الضغوط العادية لشبكات الغاز، مشددًا على أهمية المواصلة في تنفيذ إجراءات ترشيد الاستهلاك.

تخفيف أحمال الكهرباء

هذه وقد كشفت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، عن متى تنتهي قطع الكهرباء في مصر، وسبب اللجوء إلى تخفيف الأحمال الذي قد تشهده عدد من المحافظات في الفترة الراهنة.

بينما أوضح مدبولي أن سبب قطع الكهرباء في مصر خلال اليومين الماضيين والذي قد لجأت إليه الحكومة، انخفاض ضغط الغاز بالشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، وذلك بسبب الضغط المتزايد على الشبكات الناجم عن زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في الكهرباء نتيجة استهلاكها بشكل كبير تزامنًا مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.