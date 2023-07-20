مفاجأة لن يتوقعها أحد.. متى تنخفض درجات الحرارة في مصر 2022.. والهيئة توضح الحر سينتهي في هذا اليوم

يريد الكثير معرفة متى تنخفض درجات الحرارة في مصر، حيث يسود الحر جميع أركان وأماكن دولة مصر غرب وشرق وشمال وجنوب ومن الوجه القبلي إلي البحري أيضا، حيث ظهرت انخفاض في درجات الحرارة أمس وقبل أمس واليوم، ويريد الكثير موعد إنتهاء هذه الأزمة التى لا يتحملها أحد، حيث استمرت أيام قاربت على الأسبوع تصبب فيها المصريون عرقًا نتيجة الموجة الشديدة التي قد ضربت البلاد الفترة الماضية وما زالت مستمرة، متسائلين متى تنخفض درجات الحرارة وهو ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفق توقعاتها، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية موعد إنتهاء الحر في هذا اليوم، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا، حيث جاء على النحو التالي.

متى تنخفض درجات الحرارة في مصر

هذه وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متى تنخفض درجات الحرارة في مصر، موضحة أن الموجة الحارة قد بدأت يوم السبت الماضي الموافق 15 يوليو 2023 نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تسبب في زيادة ساعات سطوع الشمس، بالإضافة إلى احتباس الرطوبة بالطبقات القريبة من سطح الأرض، وهو ما أعطى شعورًا بالتعرق، بينما أوضحت الدكتور إيمان شاكر، وهو مدير مكتب الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المنخفض الهندي الذي قد أثر على مصر ودول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أوروبا سيستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

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موعد إنتهاء هذا الحر؟

هذه وقد أضافت شاكر أن متى تنخفض درجات الحرارة في مصر سوف تبدأ من يوم الخميس ويستمر حتى السبت المقبل، إلا أنها سترتفع مرة أخرى الأسبوع القادم، مؤكدة أن الدرجات التي قد تم رصدها هي المعتادة ولم قد تسجَل أرقام مختلفة، إلا أن الرطوبة قد أعطت شعورًا أكبر بارتفاع درجات الحرارة.

توقعات درجات الحرارة؟