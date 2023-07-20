رابط مباااااشر فحص نتائج التوجيهي فلسطين 2023 الدورة 1 قطاع غزة

نتائج توجيهي فلسطين سيتم إعلان نتائج التوجيهي للصف الثالث الثانوي لعام 2023 رسميًا في هذا التاريخ، وفقًا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ويتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 الساعة التاسعة صباحا بتوقيت فلسطين على عدد من المواقع الالكترونية.

نتائج توجيهي فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستُتيح الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2023 في فلسطين باتباع بعض الخطوات الإلكترونية، وكان ذلك عبر موقعها الرسمي عبر المنصات إلاكترونية المختلفة، وجاء هذا القرار في ظل عمليات البحث المتكررة من قبل العديد من المواطنين عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين عام 2023، وفي ضوء الثورة الرقمية الحالية للدولة الفلسطينية، فهذا يهدف إلى توفير الوقت والجهد على السكان وللاستعلام عن النتائج اتبع الخطوات التالية: ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ولعرض نتائج المدارس الثانوية العامة انقر فوق علامة البحث 2023، ثم أدخل رقم الجلوس وأية تفاصيل أخرى ضرورية وبعد ذلك حدد زر البحث وإذا تم تقديم المعلومات بدقة، ستظهر النتائج.

امتحانات الثانوية في فلسطين 2023

والجدير بالذكر أن 87826 تلميذاً شاركوا في امتحانات شهادة الثانوية العامة في فلسطين هذا العام، وتم تقسيمها على النحو التالي: فرع العلوم 24.540 تلميذًا، و 5464 طالب وطالبة يدرسون الفرع الأدبي، و 3917 طالب وطالبة يدرسون في فرع وريادة الأعمال و 2421 طالب وطالبة يدرسون القانون، و3486 طالبًا في التخصصات المهنية من كلا الجنسين.

نتائج التوجيهي من علي الجوال 2023

للحصول على النتيجة بصورة إلكترونية على الطالب أن يقدم الرمز W إذا كان من ساكني الضفة الغربية، والرمز G إذا كان من ساكني قطاع غزة، متبوعًا بمسافة ويكتب رقم الجلوس الذي يتكون غالبًا من ستة أرقام، يكون في بعض الحالات أقل من ستة، لذلك يجب عليه إضافة 00 قبل إرسال الرسالة إلى الرقم 37023.

تفاصيل الامتحان

للأفراد الذين يتساءلون عن امتحان الثانوية العامة الفلسطيني لعام 2023، تم اختبار التلاميذ في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك اللغة العربية، والإنجليزية، والثقافة العلمية، والتاريخ، والفيزياء، والمحاسبة، والهندسة الزراعية، كما قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية باتخاذ كافة المتطلبات اللازمة لخلق جو مناسب لإجراء امتحانات الثانوية العامة في فلسطين عام 2023 وقد تم وضع 6000 مراقب، وحوالي 2700 مصحح قاموا بتصحيحها.