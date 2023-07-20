السعر مفاجأة.. أسعار تذاكر حفلة بلقيس جازان في السعودية 2023.. تعرف على سعر التذكرة وموعد الحفلة

يمكنك بكل سهولة معرفة أسعار تذاكر حفلة بلقيس جازان في السعودية، حيث توجهت اهتمامات الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى سعر حفلة بلقيس حتى قد يتمكنوا من تحديد الفئة المناسبة لكل منهم والحجز قبل نفاذ الكمية، حيث سوف ينشر موقع البديل موعد وأسعار تذاكر حفلة بلقيس التي من المقرر إقامتها في مدينة جازان، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة عام 2023، لمعرفة موعد الحفلة وأسعار التذاكر الحفلة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار تذاكر حفلة بلقيس جازان

هذه وقد كشفت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفلة بلقيس جازان، عبر موقعها الرسمي، والتي قد جاءت على النحو التالي:

أولا تذكرة فئة الـ Gold بسعر 345 ريالا سعوديا.

ثانيا وتذكرة فئة الـ Silver بسعر 200 ريال سعودي.

ثالثا فيما وصلت تذكرة فئة الـ Bronze بسعر 150 ريالا سعوديا.

رابعا حيث يستطيع جميع أهالي المملكة الذين قد يرغبون في الحصول على التذاكر مطالعة أسعارها في بداية الأمر، وذلك للتعرف على القيمة التي من المقرر دفعها لحجز التذكرة قبل موعد الحفل الذي اقترب انطلاقه.

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موعد حفلة بلقيس في السعودية

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر تذكرة حفلة بلقيس جازان يمكنك معرفة موعد حفلة بلقيس في السعودية، حيث يترقب العديد من الجماهير موعد حفل بلقيس التي قد تشعل الأجواء في كل حفلة لها بأغانيها المختلفة المميزة التي يعشقها الجمهور.

حيث أعلنت هيئة الترفيه السعودية، موعد حفل الفنان بلقيس بمدينة جازان، حيث من المقرر أن سوف يقام يوم الموافق يوم 21 يوليو لعام 2023 في مركز الأمير سلطان الحضاري، على أن سوف يبدأ من الساعة 9 وحتى 12 صباحًا.