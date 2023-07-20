“يا فرحة بمليون جنيه”… تبكير صرف رواتب يوليو للموظفين اعرف السبب المفاجئ صادم!!

المالية تبكير صرف راتب يوليو مع توضيح السبب يتساءل عددًا كبيرًا من الأفراد عن حقيقة تقديم وقت الحصول على رواتب العاملين يوليو عام 2023 ميلاديًا، إذ يوجد هناك أنباء متداولة ترتبط بصرف هذه الرواتب مبكرًا عن وقتها المحدد، لكن في الواقع أن تلك الأنباء ليست صحيحة، وهي أحد ضمن الشائعات الرائجة، إذ أن الوقت المتعلق بالصرف سيكون بموعده المخصص من ناحية وزارة المالية، وليس يوجد هناك أي تبكير له.

تبكير رواتب الموظفين شهر يوليو 2023

لقد كشفت وزارة المالية عن فيما يتعلق بتقديم وقت رواتب الموظفين يوليو عام 2023 ميلاديًا، أن ذلك غير صحيح، فسيتم الصرف بالوقت المخصص، وهو بدايًة من الأحد الذي يصادف بتاريخ 23 من يوليو 2023، في وقت أن المتأخرات الخاصة بـ يونيو سوف يتم صرفها في يوم الأحد والإثنين، وأيضا الثلاثاء، وهم الأيام التي تصادف تاريخ 9 و10 و11 من ذات الشهر، أيضا أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف، وهذا طبقًا المواعيد التي تم التصريح عنها بالمنظومة المالية الإلكترونية، ومن المستحق بالقول أن الوزارة نبهت على الأفراد العاملين الذين هم في الهيئات الإدارية ألا يقوموا بالتجمعات على هذه الماكينات، بالخصوص أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءًا من التاريخ المرتبط بالصرف المصرح عنه والمحدد لكل الهيئات الإدارية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

فيما يأتي نعرض لكم الجدول المتعلق بمرتبات هذا الستر لعام 2023م:

تحصر الدرجة العالية تقريبًا حوالي 8500 جنيهًا، كما أن المدير العام ينال على مبلغ قدره 7000 جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك تنال الدرجة الأولى على مبلغ قدره 6500 جنيهًا، أيضا تحصل الرتبة الثانية على قيمة تصل إلى 5500 جنيهًا.

علاوةً على ذلك أن الدرجة الثالثة تنال على مبلغ قدره 5000 جنيهًا، بينما تحصل الدرجة الرابعة أو ما يطابقها على 4500 جنيه.

متى يتم صرف مرتب شهر يوليو؟

طبقًا للتواريخ التي تم بثها في النظام المالي الإلكتروني سوف يتمكن الأفراد من الحصول على رواتبهم لهذا الشهر عن طريق أجهزة الصراف بدءًا من تاريخ ثلاثة وعشرين من الشهر 2023 وتستمر حتى سبعة وعشرين من نفس الشهر لعام 2023.