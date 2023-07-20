نار هتبقى نار وسنين حمرا الاهلي يضرب الزمالك في صفقة القرن الجديد مفاجأة ليست إمام عاشور

تحدث مصدر ذو ثقة فى نادى الزمالك عن الخبر الذي يتردد على أسماعنا خلال الساعات الماضية، هل هذه رغبة أحمد فتوح للاعب الكرة، فى حقيقة إنتقاله للنادى الأهلى، فى المواسم المقبلة، فى ظل الأنباء التي تتحدث عن رحلة فى اخر الموسم وما حقيقتها وفي هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة هذه الأخبار.

هل فتوح ينتقل للأهلى فى مفاجأة أخرى

وتُأكد مصادرنا، عن عقد إجتماع إدارة نادى الزمالك بأحمد فتوح، وذلك من أجل تحديد مدة جديدة من خلال عقد جديد، هذا لأن عقد اللاعب قد أوشك على الإنتهاء خلال الفترة المقبلة، وأن ما يدور حول إنتقال أحمد فتوح إلى النادى الأهلى غير صحيح.

هل من تعليق من فريق نادى الزمالك على ماتردد:

وقد أشارت مصادرنا، أن أحمد فتوح لأعب نادى الزمالك، ليس لديه أي عروض حتى هذا الوقت، ومازال التعاقد مستمر مع نادى الزمالك، وأنه ليس لديه أى نوايا لمغادرة نادى الزمالك حتى الآن، فهو أحد لاعبين الفريق وأنه ذو أهمية لنادي الزمالك، تحدث بشير التابعى اللاعب السابق لنادى الزمالك من خلال تصريحات له أمس، أكد أن لاعب الزمالك أحمد فتوح سوف يقوم بالتعاقد مع نادى الأهلى بعد إنتهاء المدة مع نادى الزمالك فى نهاية الموسم.

تصريحات مدير كرة النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ:

لقد قام مديرة كرة النادي الأهلي بسرد بعض التصريحات والتى تتضمن مجموعة من المفاجآت بشأن التعاقد مع لاعبين من صفوف نادى الزمالك، وأكد سيد عبد الحفيظ أن هناك بعض التعاقدات التى سوف تتم فى نهاية الموسم، ما الخدمات التى سوف تقدمها لهم، أجاب أن أى لاعب داخل القلعة البيضاء لن يرفض الانتقال إلى النادى الأهلى، وأن يكون ضمن صفوفه، ويضع النادي الأهلي أحمد فتوح داخل حساباته، وتريد القلعة الحمراء التعاقد مع أحمد فتوح ليحل محل على معلول الذي بلغ ٣٣ عام، وأن سبب تمسك النادى الأهلى أحمد فتوح بسبب أداة المميز والمنفرد الذي قام به مع المنتخب المصري أثناء بطولة أفريقيا الماضية.