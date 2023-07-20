رصدها ناااااو نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023 حسب الاسم

نتائج توجيهي فلسطين فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بفلسطين عن بيان نتائج توجيهي بعد أن تمت الإمتحانات بشكل مُرضى لأكثر من 87 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الثانوية العامة فى كل المواد الدراسية بشكل تفصيلي والإنتهاء من جميع الاختبارات وتصحيح كافة المواد الدراسية للطالب، وتُطَالب الوزارة جميع الطلاب بالالتزام بالهدوء، فسوف يتم تقديم النتيجة خلال الساعات المقبلة.

كيف يتم الحصول على نتائج الثانوية العامة بفلسطين

لقد بدأت إمتحانات الثانوية العامة للمواد الدراسية يوم الأربعاء الموافق 7/6/2023 وقد تم الإنتهاء يوم الإثنين الموافق 26/6/2023، وخلال هذه الفترة كانت الإمتحانات يسودها الهدوء التام من جميع الطلاب، وبمجرد الإنتهاء من الإختبارات قرر وزير التربية والتعليم بدء التصحيح وعدم إهدار الوقت وإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، إمكانية الوصول إلى النتيجة من خلال الموقع الرسمى الخاص بوزارة التربية والتعليم بفلسطين وذلك بإتباع الآتي:

يجب الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطيني الرسمي، حدد نوعه النتيجة ثم اختار نتيجة التوجيهية لعام 2023، قم بتسجيل بياناتك والتى هى عبارة عن الاسم ورقم الجلوس وتأكد من صحة الكتابة، سوف يظهر لك أحد هذه الكلمات إظهار النتيجه أو عرضها أو الإستعلام إضغط على منها، يمكنك الآن رصد درجاتك والتعرف على درجات مواد الإختيار.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بفلسطين

أُصدر بيان من خلال وزارة التربية بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من إتمام امتحانات توجيهي فإنهم الآن بإنتظار النتائج توجيهي وهذا من أجل معرفة نتائج الثانوية العامة وذلك يتم من خلال تسجيل الاسم ورقم الجلوس، والتعليم أوضح من خلاله التوقيت الرسمي لإعلان النتيجة،حيث أنه قد تحدث أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم إعلان النتيجة خلال منتصف شهر يوليو وأنه سوف يتم الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة الرسمي وذلك للحفاظ على الوقت والجهد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأن الطلبة الحاصلين على أعلى الدرجات لهم مفاجأة وذلك لتفوقهم وسوف يتم تكريمهم من خلال الوزارة، وأيضاً تنظيم مؤتمر صحفي يتم بثه على جميع القنوات الفلسطينية.