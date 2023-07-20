موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك سلمان للأندية 2023 .. والقنوات الناقلة ومجموعة الهلال

يمكنك بكل سهولة معرفة موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك سلمان للأندية 2023، حيث يريد الكثير معرفة موعد مباراة الهلال ضد أهلي طرابلس في بطولة كأس الملك سلمان لعام 2023، حيث أنهى نادي الهلال السعودي معسكر النمسا عام 2023 التحضيري للموسم الجديد، لكي يوجه أنظاره الآن إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 التي قد تستضيفها المملكة، بينما خسر “الزعيم” آخر مبارياته التحضيرية في معسكر النمسا عام 2023، وذلك عندما قد سقط أمام فريق دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد، لمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

موعد مباراة الهلال ضد أهلي طرابلس في بطولة كأس الملك سلمان

يمكنك معرفة موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك سلمان للأندية 2023، حيث بدأ الهلال مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بمواجهة أطلس طرابلس الليبي، في المباراة التي قد تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث سوف تكون موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس في الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها، بينما سوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

مجموعة الهلال في كأس الملك سلمان

بعد أن رصدنا لكم موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك سلمان للأندية 2023، سوف نرصد لكم مجموعة الهلال في كأس الملك سلمان، حيث تضم المجموعة الثانية في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 إلى النحو التالي.

الهلال. أهلي طرابلس . الوداد الرياضي المغربي،. والسد القطري هذا ما قد يجعلها واحدة من أقوى المجموعات في البطولة المرتقبة.

إقرأ أيضاً: نجم نادي بيراميدز يقترب من الانضمام إلى الأهلي

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

هذه وقد يدخل الهلال المباراة بالطبع وعينه على تحقيق الفوز من أجل تجنب المفاجآت في البطولة، خاصة وأن أهلي طرابلس قد لن يجعل الأمور سهلة على “الزعيم”، بينما سوف تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما قد نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال وأهلي طرابلس على شاشتها.