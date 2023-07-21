الحبس ستة أشهر + غرامة مالية.. تطورات حصرية في مخالفات البطاقة الشخصية
مخالفات البطاقة الشخصية حيث ان البطاقة هي من أهم المستندات التي توفرها قانون الأحوال المدنية، حيث تحتوي على معلومات حيوية تتعلق بأصحابها، مما يسهم في توعيتهم وتحذيرهم من الأفعال التي قد تؤدي إلى تورطهم قانونيًا بدون علم مسبق، يحمل حملة البطاقة الشخصية مسؤولية كبيرة للتعرف على القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذا القانون، حتى لا يقعوا في مخاطر محتملة تؤدي إلى وقوعهم في السجن أو تحميلهم غرامات مالية. لذلك، يجب عليهم الاهتمام بالمعلومات المذكورة في البطاقة الشخصية والتأكد من مطابقتها وتحديثها بانتظام لضمان دقة البيانات.
مخالفات البطاقة الشخصية تعرضك للحبس
من بين التحذيرات التي تضمنها قانون الأحوال المدنية، تبرز مسألة حمل بعض الأفراد لاثنتين من بطاقات الرقم القومي في آن واحد وتوريط أنفسهم بهذه الأوضاع أمام الجهات الحكومية والخاصة، فعند مخالفة هذا القانون، تترتب عقوبات جدية تصل حدّ الحبس وفرض الغرامات على من يقومون بهذا الفعل.
مخالفات البطاقة الشخصية يعكف القانون على التصدي لهذه الإشكالية والتأكيد على أهمية امتلاك الفرد بطاقة رقم قومي واحدة صحيحة ومحدثة تعكس هويته الحقيقية بدقة وموثوقية. إن التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنصوص عليها يسهم في الحفاظ على النظام والنظم الاجتماعية، ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية والخاصة.
غرامات مالية في حالة ارتكاب هذه الأخطاء
تتم فرض غرامات مالية على مخالفات البطاقة الشخصية في عدة حالات مختلفة، على سبيل المثال:
- يتم منح مهلة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لمدة ستة أشهر فقط، وإذا حدث تأخير في ذلك، يجب على الفرد دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه. كما يتم فرض غرامة مالية مقدارها 100 جنيه في حالة تأخر الشخص عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغه السن القانوني البالغ 15 عامًا.
- وفي حالة تعامل المواطن مع الجهات الرسمية ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، يتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه. وإذا لم يقم المواطن بتحديث البيانات الخاصة به في بطاقة الرقم القومي، مثل محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، والوظيفة، خلال مدة زمنية تصل إلى 3 أشهر، يتحتم عليه دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا على المواطن في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها. وإذا تم فقدان البطاقة وتأخير طلب بدل فاقد لمدة أسبوعين، يكون عليه دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا.
- وأخيراً، من ضمن مخالفات البطاقة الشخصية في حالة التأخير الشديد في تجديد بطاقة الرقم القومي، يمكن أن يتعرض أصحاب هذه البطاقات للمنع من السفر. ويجب على المواطنين الانتباه إلى هذه الشروط والالتزام بها لتفادي فرض الغرامات المالية والمتاعب القانونية المحتملة.