عاجل الآنـ .. رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023 موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة بقطاع غزة والضفة الغربية 

نالت نتائج التوجيهي فلسطين الدورة الأولى 2023 اهتمام كبير على شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، حيث بحث العديد من الطلاب عن موعد إعلان نتائج الثانوى التوجيهي لهذا العام الحالي 2023، فيريدون التأكد من الشائعات التى تردد خلال الساعات الأخير عن وجود روابط بظهور النتيجة، ومنعنا لكل هذا اللغط قررنا تناول معلومات مؤكدة عن كل ذلك خلال سطورنا التالية من هذا المقال.

رابط نتائج امتحان الثانوية العامة 2023 فلسطين

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطنية أن نتائج التوجيهي 2023 ستكون متوفرة عبر رابط خاص الخاص تابع للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهو www.psge.ps, محذراً من فتح أى روابط أخرى تتضمن إعلان النتيجة قبل موعد ظهورها.

حتى أشار أنه سيتم ارسال النتائج برقم الجلوس للطلاب من رقم اتصال خاص بالوزارة عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

وعلى جميع الطلاب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج بطريقة صحيحة :

الدخول الى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية tawjihi.mohe.ps.

ثم كتابة رقم الجلوس المكون من كاملاً.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.

وخلال ثوانى معدودة سوف تظهر النتائج.

موعد نتائج التوجيهي فلسطين الدورة الأولى 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطنية عبر بيان رسمي لها عن موعد ظهور نتائج التوجيهي فلسطين الدورة الأولى 2023 سيكون اليوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، في تمام ة تمام الساعة التاسعة صباحا، ويجب على جميع الطلاب الدخول على هذا الرابط www.psge.ps, الخاص بإعلان النتائج لمعرفتها في هذا التوقيت, متمنية النجاح والتوفيق بدرجات وعلامات عالية لجميع طلبها وطالباتها من الثانوي التوجيهى.

ونأتى هنا إلى خاتم سطور مقالنا الذى قدمنا لكم متابعينا من خلالله موعد ورابط إعلان نتائج التوجيهي فلسطين الدورة الأولى 2023 بجميع محافظات البلاد وبالنجاح والتوفيق لجميع طلاب التوجيهي.