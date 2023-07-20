بشري سارة.. منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية بالسعودية تعرف علي الشروط

تُعدُ منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية في السعودية من أهم صور المساعدات المالية التي تُقدَّم لبعض الفئات المستحقة من أبناء الوطن السعودي، تُوفِّر المنحة دعمًا ماليًّا غير مسترد يتم صرفه للأرامل، الأشقاء، البنات، وبنات الأبناء عند حدوث زواجهم، وذلك في حالة وفاة المستفيد من الضمان.

طريقة حساب المنحة

تتمثل طريقة حساب المنحة في صرف مبلغ يعادل نصيب المستفيد في معاش الضمان، مضروبًا في 18 شهرًا، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة راتب الضمان الشهري لامرأة محدَّدة تساوي 700 ريال سعودي، فإن المنحة المتوقَّع حصولها ستكون 700 × 18 = 12,600 ريال سعودي.

شروط صرف منحة الزواج

تخضع منحة الزواج لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها لصرفها، وتشمل الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة بالطلب سعودية الجنسية وعلى قيد الحياة عند تقديم الطلب.

أن تكون مسجلة بدور رعاية الأيتام.

تقديم عقد الزواج الموثق من وزارة العدل السعودية.

عدم استفادتها مسبقًا من هذه المنحة.

وجود حساب بنكي فعال ورقم IBAN لاستلام المبلغ عليه.

التقديم على منحة الزواج

يتم تقديم طلب صرف منحة الزواج من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يُختار نوع الطلب المراد تقديمه، الذي هو في هذه الحالة صرف التعويض المتعلق بوفاة المشترك، يتم ملء النموذج بجميع البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق المستندات المطلوبة، والموافقة على شروط الاستخدام، بعد إرسال الطلب، يتم معالجته في الحال، ويتم إبلاغ صاحبة الطلب بموعد صرف المنحة في حالة الموافقة واستيفاء كافة الشروط.

يُذكر أن منحة الزواج تُصرَف مرة واحدة فقط، وبمعنى آخر، لا يتم صرف المنحة في حالة إبرام الفتاة عقد زواج جديد سواء بعد الطلاق أو وفاة الزوج، تُختلف قيمة المنحة من فتاة لأخرى وفقًا لنصيبها في راتب الضمان للمستفيد الذي كانت تابعة إليه قبل الزواج.