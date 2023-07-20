results ألان” رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب رقم الإكتتاب والاسم moed.gov.sy موقع وزارة التربية والتعليم

انتهى العديد من طلاب الصف التاسع سوريا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023، ويترقبون الآن الإعلان عن نتائجهم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، تقدم الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر الدراسي، فيما يلي سوف نتعرف على موعد اعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2023 بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 لطلاب الصف التاسع في سوريا، ويترقبون الآن بفارغ الصبر إعلان نتائج التاسع، توجه الطلاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية للاطلاع على النتائج، حيث تُمكِّنهم الوزارة من الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2023 بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، بعد جهودهم الكبيرة في أداء الامتحانات، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر معرفة نتائجهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2023 برقم الإكتتاب والاسم بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية من خلال هذا الرابط .

ابحث عن الرابط المحدد للاستعلام عن نتائج الصف التاسع.

انقر على الرابط المحدد ليظهر نموذج الاستعلام عن النتائج.

اكتب رقم جلوسك في المكان المخصص له.

أدخل تاريخ ميلادك بشكل صحيح في المكان المخصص له.

بعد ذلك، اضغط على زر عرض النتيجة.

انتظر لبضع دقائق حتى تظهر النتيجة الخاصة بك بالدرجات المحصل عليها.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا 2023

وفقًا للإعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم السورية، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع يوم الخميس، الموافق العشرون من يوليو لعام 2023 على الموقع الرسمي للوزارة، يُذكر أن عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات لا تزال مستمرة حتى تاريخ الإعلان المحدد.

أعلن وزير التربية السوري السيد دارم طباع، أن نسبة النجاح العامة في الشهادة الأساسية وصلت إلى 79.9%، مما يُظهر تحسّنًا وإشارة إيجابية بالنسبة لمستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وقد فاق عدد الطلاب الناجحين في هذه الشهادة 313,344 طالبًا وطالبة، مما يشير إلى جهود كبيرة قام بها الطلاب والمعلمين والإداريين في المدارس طوال العام الدراسي، تعتبر هذه النتائج إنجازًا هامًا يعكس جودة التعليم والتحصيل الأكاديمي في المدارس السورية.