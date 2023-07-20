علاوة غلاء معيشة 2023 في أغسطس.. ما حقيقة صرفها للمواطنين من قبل الحكومة؟

زدات معدلات البحث حول علاوة غلاء المعيشة 2023 في أغسطس القادم وما هي حقيقة صرفها، حيث تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر في تقديم يد العون لجميع الفئات لكي تُعينهم على الظروف المعيشية وتعمل أيضًا على توفير حياة كريمة للجميع دون استثناء فئة وتسعى بشكل دائم في توفير خدماتها لهم، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

علاوة غلاء معيشة 2023

تداول الكثيرين عبر منصات التواصل الإجتماعي ان وزارة التضامن المصرية بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أصدرت قرار بشأن صرف غلاء المعيشة بالتزامن مع اقتراب صرف ماشات شهر أغسطس القادم لأكثر من 10 مليون و 700 ألف مستفيد، ولكن يجب ننوه إلى أنه لا صحة لهذا الأمر وأن كل ما ورد ما هو إلا شائعات وليس لها أساس من الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إعلان وزارة التضامن المصرية عن هذا الأمر سنوفيكم بالخبر مباشرة، ولكن أشارت الجهات المسؤولة أن كل ما يتم تداولة ما هو ألا إثارة للبلبه في نفوس المواطنين فقط، ولكن أشارت الوزارة أن الزيادة الوحيدة التي سيحصل عليهم أصحاب المعاشات هي الزيادة السنوية خلال الفترة القادمة والتي تبدأ من 175 على حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه فرد حيث تُقدم بنسبة 15% فقط.

جدول المرتبات بعد الزيادة

يُمكننا أن نسرد لكم الجدول الخاص بالرواتب بعد الزيادة المُقررة من قبل الجهات المسؤولة وجاءت على النحو التالي: