ترقيات الوظائف التعليمية 1445 عبر منصة فارس.. أعرف الشروط وموعد التسجيل

تبذل قصارى جهدها وزارة التعليم السعودية لتوفير شتى الخدمات بشكل إلكتروني لكافة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا، حيث وفرت منصة فارس التي تضم عدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها المعلمين والمعلمات داخل أراضي المملكة ولكي تتمكن من الحصول على ترقية وتوافرت لديك الشروط المُقرره يُمكنك التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة فارس، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

ترقيات الوظائف التعليمية 1445

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم ترقية الملتحقين بالوظائف التعليمية وهي:

ضرورة مُضي 6 سنوات في رتبته التعليمية وذلك لحاملي شهادة البكالوريوس.

يجب قضاء الموظف خمسة سنوات في العمل لحاملي شهادة الماجستير.

مدة العمل لحاملي شهادة الدكتوارخ هي أربعة سنوات.

ضرورة توافر رخصة مهنية مؤهلة للوظفية التعليمية.

يجب امتلاك نقاط التطوير المهني.

خطوات التقديم على ترقيات الوظائف التعليمية 1445

لكي تتمكن من التقديم على ترقيات الوظائف التعليمية لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة فارس الإلكترونية.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة.

انقر على خانة الخدمات الذاتية ثم انقر على ترقيات الخدمات.

اكتب البيانات بشكل صحيح ودقيق ثم ارفع مستندات الرخصة المهنية.

انقر على خانة تقديم الطلب لكي يتم مراجعة من قبل الوزارة.

موعد التقديم على ترقيات الوظائف التعليمية 1445

زادت معدلات البحث من قبل الكثيرين حول موعد التقديم على الترقيات عبر نظام فارس الإلكتروني والذي يضم عدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها، حيث سيبدأ التقديم من 16 ربيع الأول حتى يوم 6 شهر ربيع الآخر وذلك من منصة فارس.