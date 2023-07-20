tawjihi.mohe.ps ظهرت الآن رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين 2023 الدورة الأولي للمحافظات الجنوبية وقطاع غزة عبر موقع التربية والتعليم

يواجه الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والترقب بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن اعتماد وموعد ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي التوجيهي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وتزيد هذه الحالة من التوتر بسبب صعوبة بعض الامتحانات ووجود الكثير من الشكاوي، لذلك، يعمل الكثيرون على البحث عن رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الحصول علي نتائج توجيهي فلسطين عبر الموقع الرسمي tawjihi.mohe.ps رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين 2023 الدورة الأولي للمحافظات الجنوبية وقطاع غزة عبر موقع التربية والتعليم برقم الجلوس.

tawjihi.mohe.ps رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين 2023

أفادت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي ستصدر يوم الخميس الموافق 20-7-2023، وستتم نشرها حصريًا عبر منصات الوزارة وعن طريق رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين، كما أعلنت الوزارة عن الرابط الذي يمكن للطلاب الاطلاع على علاماتهم ونتائجهم، وسيتم توفيره في السطور التالية لجميع الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2023 وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن توفر رابط إلكتروني رسمي مخصص لعرض نتائج الثانوية العامة التوجيهي لعام 2023، ويمكن الوصول إليه عبر موقع الوزارة بالنقر على الرابط التالي: tawjihi.mohe.ps، وينبغي على جميع الطلاب اتباع الخطوات التالية للاطلاع على نتائجهم بطريقة صحيحة:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين ( رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين 2023).

إدخال رقم الجلوس الخاص بهم بالصيغة الصحيحة.

النقر على زر “بحث”.

وفي غضون ثوانٍ قليلة، ستظهر النتائج على الشاشة.

تتقدم وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين، بأحر التهاني والتبريكات للناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام 2023. وتتمنى لهم مستقبلاً زاهراً. مبارك للناجحين.