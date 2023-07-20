موعد التقديم في الكلية الحربية بعد الثانوية العامة 2024 والشروط والأوراق المطلوبة tansiq.mod.gov.eg

موعد التقديم في الكلية الحربية بعد الثانوية العامة 2024، يسعى عدد كبير من أولياء الأمور لالحاق أبنائهم في الكلية الحربية التي تقدم عدد من الامتيازات للطلاب خلال فترة الدراسة أو بعد التخرج، كما أنها تضمن للطالب مهنة مرموقة بعد إنهاء الدراسة ، وخلال أيام قليلة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي سوف تحدد مستقبل الطالب المهني، وخلال الساعات الأخيرة الماضية أعلن الفريق الأول “محمد زكي” الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكلية الحربية للعام الدراسي 2023-2024، ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف سوياً على موعد التقديم في الكلية الحربية والشروط اللازمة والاوراق المطلوبة .

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد التقديم في الكلية الحربية للحاصلين على الثانوية العامة ، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية اللأزهرية وما يعادلها،والتي من المقرر أن يتم قبول الطلبات بداية من 1 أغسطس 2023 حتى 30 أغسطس من نفس الشهر، كما أعلنت الكلية عن توافر عدد من الشروط في الطلاب المتقدمين وزالتي جاءت كالتالي:

شروط التقديم في الكلية الحربية 2024

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 أكتوبر 2023 عن 21 عام.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها .

يجب أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يجتاز الطالب اختبار كشف الهيئة والكشف الطبي .

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية

ويجب على الطالب بعد استيفاء الشروط السابقة أن يقوم بإعداد الأوراق المطلوبة للتقديم والتي جاءت كالتالي: