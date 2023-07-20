متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي 1445 وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي الذي يوفر الدعم لكافة المحتاجين حول المملكة، حيث تسعى الحكومة في تقديم يد العون لتوفير حياة كريمة لجميع الفئات المجتمعية، ولكن لكي تتمكن من الحصول على راتب الضمان يجب توافر الشروط المُحددة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي 1445

يتساءل الكثيرين حول موعد نزول زيادة الضمان الاجتماعي ولكن حت وقتنا هذا لم تُعلن وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة، وفي حال إعلانها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً، ولكي تتمكن من الاستعلام عن الضمان لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اقرأ التفاصيل ثم انقر على ابدأ الخدمة ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

اكتب رمز التحقق ثم ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص الضمان.

حالات ايقاف صرف معاش الضمان

هناك مجموعة من الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان للمستفيدين وهي: