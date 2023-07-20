مش هتتخيل بقا بكام؟! سعر الدولار اليوم 20 يوليو 2023 مقابل الجنية المصري

تساءل عن سعر الدولار اليوم 20 يوليو العديد من الأشخاص، إذ يرغبون في معرفة سعره اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023م، مع بداية التعاملات الصباحية، لهذا ستوفر لكم أحدث الأسعار التي سجلها الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم 20 يوليو

استقر سعر الدولار اليوم 20 يوليو ، فقد سجل الأسعار التالية اليوم الخميس، في بداية التعاملات الصباحية، بالبنوك المصرية المختلفة:

وصل ثمن العملة الخضراء “الدولار”، اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023م، مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي، تبعًا بآخر تحديث في بداية التعاملات الصباحية اليوم، لما يقرب من حوالي 30.83 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء و30.95 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع.

هذا بجانب أن ثمن الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023م، قد سجل في البنك الأهلي، ما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، و30.85 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع.

أسعار الدولار اليوم الخميس 20 يوليو

جاءت أسعار الدولار اليوم الخميس 20 يوليو مستقرة بشكل واضح، فلن تتباين الأسعار الخاصة به عن أمس الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، إذ أن الأسعار جاءت كما يلي: