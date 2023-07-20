“الاسعار رخصت وهناكل كل يوم بروتين” أسعار اللحوم اليوم 20 يوليو 2023 في تراجع

يرغب بشكل دائم الأشخاص في معرفة أسعار اللحوم، ومن الجدير بالذكر أنهم يبحثون عن أسعار اللحوم اليوم 20 يوليو ، لذا سوف نوفر لكم أحدث الأسعار التي سجلتها اللحوم اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار اللحوم اليوم 20 يوليو

استقرت أسعار اللحوم اليوم 20 يوليو ، إذ أنها سجلت ما يلي:

بلغ سعر اللحوم الضأن اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023مء لما يقرب من حوالي 280 حتى 360 جنيهًا مصريًا.

كذلك بلغ ثمن اللحم المفروم، اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023مء لما يقرب من حوالي 220 حتى 300 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر الكبدة الضأن، بلغ اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023مء لما يقرب من حوالي 250 حتى 350 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر السجق البلدي بلغ اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023مء لما يقرب من حوالي 220 حتى 280 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن كيلو كباب الحلة بلغ اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023مء لما يقرب من حوالي 200 حتى 300 جنيهًا مصريًا، للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 20 يوليو 2023

جاءت أسعار اللحوم اليوم الخميس 20 يوليو 2023 مستقرة بشكل ملحوظ، حيث سجلت ما يلي: