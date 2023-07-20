“جدول الأسعار الجديد” سعر الحديد اليوم 20 يوليو 2023 في مصر

الحديد لا يمكن أن يتم الاستغناء عنه على الإطلاق، لهذا يتم بصورة دائمة التساؤل عن سعره، من قبل كثير من المواطنين، إذ يتساءل عن سعر الحديد اليوم 20 يوليو ، لهذا ستوفر لكم أحدث الأسعار التي سجلها اليوم الخميس.

سعر الحديد اليوم 20 يوليو

شهد سعر الحديد اليوم 20 يوليو تراجعًا بصورة ملحوظة، كذلك أنه سجل ما يلي:

سجل حديد عز، اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 32135 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كذلك سحل حديد السويس للصلب، اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 32050 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

هذا بناتي أن حديد بشاي، سجل اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 38000 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كما أن سعر حديد المراكبي، بلغ اليوم الخميس الموافق من 20 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 31000 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الخميس 20 يوليو

تراجعت أسعار الحديد اليوم الخميس 20 يوليو، إذ أنها قد سجلت ما يلي: