رابط نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب moed.gov.sy وزارة التربية السورية

نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب، صرحت وزارة التربية والتعليم السورية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عنه نتائج التاسع سوريا 2023، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، ويسعى موقع البديل أن يستعرض معكم خطوات الاستعلام عن النتائج في عموم المحافظات في سوريا وسوف نوفر لحضراتكم رابط استخراج مباشر للحصول علي نتائج الصف التاسع في سوريا 2023..

نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب

حيث يسعى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج التاسع في سوريا 2023 بعد أن أعلنت وزارة التربية السورية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المدارس، وأشارت الوزارة خلال بيان لها أن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح ورصد الدرجات تؤكد ارتفاع نسب النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام الماضيةـ وأكدت الوزارة أيضاً على حرصها التام في متابعة اعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة.

فيما تقدم وزير التعليم السوري بخالص التهاني لطلاب الصف التاسع سوريا وتمنى لهم النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة، مشيداً بالمجهود الكبير الذي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي 2023 والنهوض بالعملية التعليمية ومساعدة الطلاب في الحصول على أعلى الدرجات ،وذلك من خلال رفع النماذج والمقررات على الموقع الرسمي للوزارة بطريقة سهلة وبسيطة، وأكد الوزير إلى أنه الطالب يمكنه الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة التعليم السورية من هنا .

او الدخول على رابط موقع نتيجة نت

ثم اختر نتائج الطلاب.

بعد ذلك اختر نتائج التاسع سوريا 2023.

ادخل اسم الطالب ورقم الاكتتاب.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على “استعلام”.

سوف تظهر أمامك النتيجة على الفور.

واعلنت وزارة التربية السورية بالساعات الماضية ان عملية رفع النتائج جاري وسيكون مفترض توفير النتيجة للطلاب علي المواقع والتطبيق بداية من يوم الاثنين القادم بالاسبوع الجديد واكدت ان الوزارة اوشكت علي الانتهاء من عمليات التدقيق النهائية .