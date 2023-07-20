رابط فحص توجيهي فلسطين 2023 بالاسم tawjihi.mohe.ps

رابط فحص توجيهي فلسطين 2023 بالاسم، يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عرض نتائج توجيهي فلسطين 2023 بعدما أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية عن اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الفلسطينية حتى تكون متاحة أمام الطلاب من خلال شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة والخروج من المنزل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق الفلسطينية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين 2023 ….

رابط فحص توجيهي فلسطين 2023 بالاسم

حيث أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية عن اعتماد نتيجة توجيهي فلسطين 2023 ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، التي أكدت على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في شتى المدارس وكانت الوزارة قد أعلنت عن ظهور النتيجة في يوم الخميس 20 يوليو 2023، حتى تكون متاحة أمام الطلاب، وأكدت الوزارة أن نسب نجاح توجيهي فلسطين تخطت الـ 88% وأن هذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة منذ بداية العام الدراسي 2023، وتقدم وزير التعليم الفلسطيني بأرق التهاني لأوائل التوجيهي فلسطين متمنياً لهم النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.

وأشاد وزير التعليم الفلسطيني بالمجهود الكبير التي قامت به القيادات التعليمية، والتي ساهمت في النهوض بالعملية التعليمية ومساعدة الطلاب بالمحتوى التعليمي التي وفرته الوزارة على موقعها الرسمي لمساعدة الطلاب، وأشار الوزير إلى أنه يمكن للطالب الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين من خلال الرابط الرسمي للوزارة أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023

حيث أشارت وزارة التربية والتعليم الفلطسينية على الإنتهاء من رفع نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين من خلال رابط الوزارة، أو من خلال اتباع الخطوات الآتية :