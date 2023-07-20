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“مبروك للجميع” الآن نتائج توجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس .. ثانوية عامة في غزة بالاسم فقط
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج الامتحان التوجيهي الثالث للطلاب في الصفوف المتوسطة لعام 2023، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت فلسطين، سيتم نشر النتائج على مواقع مختلفة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع عليها والتحقق منها، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في نتائجهم ومسيرتهم التعليمية المستقبلية.
نتائج توجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس
- ستقوم وزارة التربية والتعليم في فلسطين بنشر نتائج امتحان التوجيهي 2023 عبر موقعها الرسمي، وذلك لتمكين الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر.
- يذكر أن امتحان التوجيهي هو مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى توفير الفرصة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج بشكل فوري وموثوق.
كيفية الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس
عزيزي الطالب التوجيهي، إليك طريقة الوصول إلى نتائجك الشخصية للثانوية العامة للعام 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية:
- ابدأ بفتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو هاتفك الذكي.
- اكتب عنوان موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في شريط العناوين.
- عادةً ما يكون عنوان الموقع على النحو التالي: https://tawjihi.mohe.ps/
- بمجرد أن تصل إلى صفحة البداية للموقع، ابحث عن قسم الأخبار الرئيسية أو القائمة الرئيسية.
- في قائمة الأخبار أو القائمة الرئيسية، ابحث عن خبر يتعلق بنتائج الثانوية العامة لعام 2023.
- عادةً ما يتم نشر هذا الخبر في وقت قريب من إعلان النتائج.
- بمجرد العثور على الخبر الذي يحمل نتائج الثانوية العامة، قم بالنقر عليه للانتقال إلى صفحة النتائج.
- عند الدخول إلى صفحة النتائج، ستجد حقلًا مخصصًا لإدخال رقم جلوسك الخاص.
- قم بكتابة رقم جلوسك في هذا الحقل.
- بعد إدخال رقم جلوسك، اضغط على زر “بحث” أو “عرض النتائج” للحصول على نتائجك الشخصية.
- سيتم عرض نتائجك على الشاشة ويمكنك الاطلاع عليها وطباعتها إذا كنت ترغب في ذلك.