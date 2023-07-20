استعد الآن !! بعد قليل نتائج سوريا برقم الاكتتاب 2023 في جميع المحافظات حلب / دمشق / الحسكة / حمص / حماة

تتوفر الآن إمكانية معرفة نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023 عبر موقع وزارة التعليم السورية المخصص لذلك، والذي يُعرف باسم “بكالوريا سوريا”، لكن قبل ذلك، يجب اتباع خطوات مهمة على الموقع الرسمي للوزارة للحصول على النتيجة.

نتائج سوريا برقم الاكتتاب 2023

تهيب وزارة التعليم السورية بالطلاب والطالبات بالانتظار حتى يتم اعتماد النتائج قبل القيام باستعلامها عبر الطرق الرسمية.

علمًا بأن النتائج لن تُعلن عنها على المنصة المذكورة إلا بعد الإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023.

كيفية الاستعلام عن نتائج سوريا برقم الاكتتاب 2023

في إعلان مُبهج من وزارة التعليم السورية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تم الإعلان عن موعد صدور نتائج امتحان البكالوريا لعام 2023، والتي ستُعلَن في الظهيرة.

هذا الإعلان يُسبب فرحة وترقب كبير لدى طلاب وطالبات سوريا الذين ينتظرون نتائجهم بفارغ الصبر.

للحصول على النتيجة، يحتاج الطلاب إلى اتباع بعض الخطوات البسيطة عبر الموقع الرسمي للوزارة http://moed.gov.sy.

وفيما يلي الخطوات اللازمة:

الدخول إلى الموقع واختيار المحافظة:

عند الدخول إلى الموقع، يجب على الطلاب اختيار المحافظة التي يدرسون فيها.

يتيح لهم الموقع اختيار المحافظة التي تتواجد بها مدرستهم أو الجهة التعليمية التي ينتمون إليها.

إدخال رقم الجلوس الشخصي:

بمجرد اختيار المحافظة، يُطلب من الطلاب إدخال رقم الجلوس الشخصي الذي حصلوا عليه خلال امتحانات البكالوريا.

هذا الرقم ضروري للتأكد من هوية الطالب والوصول إلى النتيجة الصحيحة.

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