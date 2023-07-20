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pdf ملفات results.mlazemna.com نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا
ترقب شديد من قبل الطلاب بالوقت الحالي في ظل انتهاء وزارة التربية العراقية بالفترة الماضية من اداء عمليات التصحيح واعلنت عن النتائج ولكن هناك الكثير من الطلاب التي تسعي بالوقت الحالي رغم اعتماد النتائج للحصول علي النتيجة الخاصة بالصف الثالث متوسط.
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول
ونعمل بالوقت الحالي من خلال موقعنا البديل لتوفير النتيجة، حتي يتمكن الطلاب من الحصول علي شهادتهم بدون مشاكل ومعرفة الدرجات التي تحصل عليها عقب اعتماد الوزارة بالفترة الماضية النتائج، وتم توفير النتيجة علي موقع نتائجنا العراقي للتعليم .
نتائج الثالث متوسط العراق
- الخطوة الأولى: الدخول على رابط موقع نتائجنا من خلال شبكة الانترت،
- الخطوة الثانية: من الواجهة الرئيسية للموقع ابحث عن محافظة القادسية
- الخطوة الثالة: ثم انقر على مربع تنزيل سوف تجدنه بجانب اسم المحافظة وهو باللون الأخضر
- الخطوة الرابعة: سوف ينقل إلى صفحة موج فيها مدينتك والمدرسة التي تدرس فيا
- الخطوة الخامسة: حمل القوائم الاسمية لطلبة واطلع عليها
- الخطوة السادسة: سوف تجد اسمك ونتيجتك مع جميع الدرجات التي تحصت عليها في كافة المواد
- الخطوة الاخير ة: اتمم عملية طباعة كشف النقاط.