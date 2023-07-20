pdf ملفات results.mlazemna.com نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا

ترقب شديد من قبل الطلاب بالوقت الحالي في ظل انتهاء وزارة التربية العراقية بالفترة الماضية من اداء عمليات التصحيح واعلنت عن النتائج ولكن هناك الكثير من الطلاب التي تسعي بالوقت الحالي رغم اعتماد النتائج للحصول علي النتيجة الخاصة بالصف الثالث متوسط.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول

ونعمل بالوقت الحالي من خلال موقعنا البديل لتوفير النتيجة، حتي يتمكن الطلاب من الحصول علي شهادتهم بدون مشاكل ومعرفة الدرجات التي تحصل عليها عقب اعتماد الوزارة بالفترة الماضية النتائج، وتم توفير النتيجة علي موقع نتائجنا العراقي للتعليم .

نتائج الثالث متوسط العراق