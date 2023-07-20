نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس القاهرة والاسكندرية.. اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس القاهرة والاسكندرية، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في عدد من المحافظات المصرية، وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف يتم رفع نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة من داخل المنزل وإليكم خطوات الاستعلام.

موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية التعليم برئاسة الدكتور “رضا حجازي” قد أعلنت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في 1 اغسطس 2023، حيث أكد مصد مسؤول بالوزارة أنها تهتم بمتابعة اعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة وأشار “حجازي” خلال حوار له مع الإعلامي “عمرو أديب” في برنامج الحكاية” على قناة mbc مصر مشيراً أن هذا العام شهد ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي.

وأكد “حجازي” على الاهتمام بمتابعة التصحيح في جميع الكنترولات، وأشاد بالدور الكبير الذي قام به المعلمين منذ بداية العام الدراسي حتى الإنتهاء من أعمال التصحيح، وأضاف إلى أن الوزارة اهتمت بمتابعة الطلاب قبل الامتحانات وقامت برفع عدد كبير من المراجعات النهائية سواء على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال قناة مدرستنا على النايل سات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023