1000 جنيه بلاستيك.. البنك المركزي المصري يوضح حقيقة إصدار عملة جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، فيديو مثير للجدل يُظهر عملة بلاستيكية جديدة بفئة الـ 1000 جنيه، والتي تم طباعتها مستخدمة نفس التقنية المستخدمة في إصدار العملات البلاستيكية للـ 10 والـ 20 جنيها التي تم إصدارها مؤخراً.

في الشهر الماضي، قام البنك المركزي المصري بطرح عملة جديدة بفئة الـ 20 جنيهًا مصنوعة من البوليمر، وتم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت في العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد البنك المركزي، في بيان له، عدم إلغاء الإصدارات السابقة من عملة الفئة نفسها، وأكد استمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة المصنوعة من البوليمر، دون أي تغيير في السياسة النقدية، تم إصدار العملة الجديدة في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة أعلى المعايير العالمية المتبعة في تأمين وطباعة العملات، وجاء ذلك استمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وفقًا لبيان البنك المركزي.

تفاصيل فيديو عملة الـ 1000 جنيه

تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا يحمل رزمة من العملة المصنوعة من البلاستيك أو البوليمر، وعلى الجانب العلوي منها يظهر الرقم “1000”، كما تم رسم صورة لأحد المساجد الإسلامية على العملة، يُذكر أن هذه المعلومات هي ما وردت في السياق السابق وقد يتم التحقق منها من خلال مصادر موثوقة.

يتوفر في الفيديو جزءٌ كبير من ظهر العملة المصنوعة من البلاستيك أو البوليمر، ولكن التفاصيل الباقية تختفي جزئياً نتيجة زاوية التصوير، كما يظهر الشخص الذي يحمل الرزمة ويُمسك بها بإحكام، مما يتسبب في إخفاء بعض التفاصيل الأخرى المتواجدة على العملة، يُذكر أن التفاصيل المذكورة هي ما وردت في السياق السابق بناءً على المعلومات التي قدمتها، للتأكد من صحة المعلومات أو الحصول على تفاصيل إضافية، يفضل الرجوع إلى مصادر أخرى قابلة للتحقق.