pdf كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 spa.gov.iq مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص في العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والذي تخطى عددهم حوالي 250 ألف مواطن عراقي، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة والتي أكدت على حرص الدولة العراقية على مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها العديد من الاشخاص من محدودي الدخل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023

يهتم عدد كبير من الأشخاص بالبحث عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم، وذلك برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية التي أعلنت عن كشف بأسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة، التي من المقرر أن يتم صرفها خلال الساعات الأولى المقبلة، حسبما أكد مصدر مسؤول بالوزارة ، وهذا ما جعل الكثير من المستفيدين في حالة من الفرحة الشديدة .

شروط التقديم للحصول على الوجبة التاسعة 2023

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مسجل في الشؤون الاجتماعية.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن 4 أفراد.

ألا يزيد عمر المتقدم من الرجال عن 60 عام وألا يقل عن 18 عام.

ألا يقل سن المتقدمة من النساء عن 15 عام ولا يويد عن 55 عام.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق قد أعلنت عن فتح رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك من خلال رابط منصة مظلتي واتباع الخطوات الآتية: