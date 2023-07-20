تــــــاسع ظهرت الان بالتطبيق الألي|| معرفة رابط نتائج التاسع سوريا 2023 دور أول استخراج التاسع

نتائج التاسع سوريا بيان من وزارة التربية والتعليم يفيد بالإعلان رسميا عن ظهور نتائج التاسع سوريا وتعمل الوزارة حاليا على رفع كافة الملفات لنتائج الصف التاسع على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة لتوفير البحث بشكل سريع, ليقوم الطالب البحث عن النتائج بكل سهولة كما أضافت الوزارة بأن المواقع بها عطل فني بسبب الضغط الشديد عليها من جميع المحافظات السوريا, لذلك تقوم الوزارة حاليا على تصليح العطل الفني لإعادة التحديث للموقع لكي يتمكن جميع الطلاب بجميع المحافظات الوصول إلى النتائج بكل سهولة, فيجب على الطلاب الآن الدخول إلى مواقع وزارة التربية والتعليم للحصول على الرابط الإلكتروني الذي يتم من خلاله البحث عن النتائج.

نتائج التاسع سوريا

بعد الإعلان عن ظهور نتائج الصف التاسع سوريا يمكنك إتباع الخطوات الأتية لإستخراج النتائج وهي:

توجه أولا إلى موقع وزارة التربية والتعليم سوريا والبحث عن رابط عرض نتائج التاسع سوريا من هنا http://moed.gov.sy/ بعد الوصول لتلك الرابط حدد نتائج الصف التاسع سوريا, إملىء جميع البيانات المطلوبة منك مثل المحافظة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية والمدرسة الخاصة بالطالب, حدد الشعبة إذا كانت علمي أو أدبي أكتب إسمك بالكامل مع مراعاة الكتابة بطريقة صحيحة وكتابة البيانات في مكانها الصحيح, ستقابلك خانة رقم الجلوس قم بإدخال الرقم بالتسلسل, وإضغط على أيقونة عرض النتيجة إنتظر قليلا وسوف تظهر لك النتيجة.

رابط الإستعلام عن النتائج التاسع سوريا

تعمل الوزارة دائما على إعطاء الطالب حقوقه كاملة ومن أهم هذه الحقوق هو توفير للطالب جميع الروابط الإلكترونية على مواقع وزارة التربية والتعليم السوري, ليصل الطالب من خلاله للنتائج الخاصة بجميع الطلاب وتم الإعلان من الوزارة بأنها قامت بالفعل برفع النتائج على جميع المواقع لجميع المحافظات, وسوف تظهر النتائج خلال ساعات قليلة جدا وتواجه الوزارة الآن مشكلة في المواقع بسبب الضغط عليها من جهة الطلاب, وهذا يعمل على عطل فني للمواقع وسوف يتم حل هذه المشكلة في وقت سريع للغاية لتوفير المواقع للجميع, وتعلن الوزارة عن تطبيق نتائج الإمتحان المترفر مجاني لكل طالب وطالبة من خلال متجر جوجل بلاي أو متجر آبل ستور, ولا يحتاج الطالب سوى تسجيل الطالب بالتطبيق فقط.