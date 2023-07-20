القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد بنفيكا الودية للإستعداد للموسم الجديد

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد بنفيكا ، بعد الخسارة بالمباراة الماضية امام نادي سيلتا فيغو بخماسيةٍ نظيفة، يخوض النصر السعودي مباراة ودية جديدة امام نادي بنفيكا البرتغالي وتعد من أهم المباريات الودية التي يخوضها الفريق في البرتغال ويسعي من أجل الفوز وتعويض الجماهير السعودية عقب الخسارة المدوية بالمباراة الودية الماضية امام نادي سيلتا فيجو الاسباني .

قبل الخسارة من نادي سيلتا فيجو، خاض النصر السعودي لقائين، كانت الأولى ضد نادي ألفيرسا وإستطاع ان يحقق الفوز بنتيجة هدفين لهدف، والثانية أمام فارنزي وانتصر بخمسة أهدافٍ لهدف.

وجدير أن النصر السعودي في الموسم الماضي إستطاع ان يحقق المركز الثاني وذلك بعد فقدانة الدوري لصالح الاتحاد السعودي، ويريد الموسم الجديد ان يحقق البطولات في ظل وجود العديد من النجوم الكبار التي تعاقد معهم النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية بالفترة الأخيرة .

موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية

موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية تقام تلك المواجهة الهامة والمرتقبة بين الطرفين اليوم الخميس 20 يوليو 2023، وتبدء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشاهدون مواجهة النصر السعودي ونظيرة بنفيكا مجاناً علي قناة اس اس سي السعودية الرياضية الناقل الحصري لكافة مباريات النصر الودية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات فقط داخل السعودية.