عاجل .. ظهرت الآن نتائج البكالوريا الجزائر 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة

نتائج البكالوريا الجزائر 2023 في الساعات القادمه سوف يتم ظهور نتائج البكالوريا لدورة الصيف لسنة 2023 ولذلك يبحث الكثير الكترونيا عن موعد ظهورها وكيفية الاستعلام عنها ومن خلال السطور القادمة سوف نضع لكم كل ما يخص نتائج البكالوريا بالجزائر تابع معنا بالتفصيل.

نتائج البكالوريا الجزائر 2023

لقد اكدت وزاره التربيه الوطنيه الجزائريه من خلال موقعها الالكتروني ان سوف تظهر نتائج البكالوريا يوم الخميس الموافق 20 يوليو لعام 2023 وهذا يتم بعد انتهاء كافة التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات بدقة صحيحة.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالجزائر 2023

يمكنك ان تتعرف عن خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالجزائر لعام 2023 باتباع هذه الخطوات التالية.

الدخول الكترونيا لموقع التربية الوطني للمسابقات والامتحانات من هنا .

ادخل رقم التسجيل المخصص لك.

بالاضافة الى كتابه الرقم السري.

سوف تظهر لك معلومات النتيجة ادخل على كلمة ظهور النتيجة.

كيفية الحصول على رابط الأستعلام عن نتائج البكالوريا بالجزائر

عملت وزارة التربيه الوطنية بالجزائر عن توفير رابط للاستعلام عن نتائج البكالوريا وعند الدخول الى هذا الموقع للمسابقات والامتحانات ويمكنك الاستعلام عن النتائج كل هذا عبر الدخول مباشرة من هنا.

خطوات نتائج الباك

هناك طريقة أخرى غير الدخول على موقع نتائج البكالوريا بالجزائر 2023 وهذا يتم عبر إرسال الرسائل النصية وهذه الطريقة تعتبر أقدم الطرق التي يستعملها العديد منذ الأعوام الماضية كي يحصل الطلاب على نتائج البكالوريا وتشمل هذه الخطوات الآتية:

اولًا لابد من ارسال رمز*567# من الهاتف الجوال.

وبعد ذلك قم باختيار اللغه العربيه او اللغه الفرنسيه حسب اختياراتك.

قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بالاضافة الى الرقم السري أيضًا.

اضغط على ايقونة ارسال الرساله وبعد ذلك سوف تظهر امامك النتيجة الخاصة بك.

تعرف على معدل شهادة البكالوريا بالجزائر 2023

لقد قام وزير التربية الوطنية الجزائرية قبل ظهور نتائج البكالوريا بتنشيط ندوة يكشف فيها كم معدل النجاح الوطني بالإضافة إلى نسب النجاح بمختلف الشعب الجزائري وكم هي المراتب الأولى لشهادة البكالوريا وقد قال أيضًا بأن معدل النجاح في شهادة البكالوريا يكون 10 من 20 والذي يصل معدلها إلى 50 .63% .