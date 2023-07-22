Www yemenexam com رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم ورقم الجلوس من وزارة التربية والتعليم

يتشوق العديد من أولياء الأمور إلى معرفة نتائج الثانوية العامة بالاسم اليمن 2023 التي من المقرر إعلانها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزراة، يُذكر أن وزارة التربية والتعليم اليمن أكدت على أن الهدف من توفير النتائج إلكترونيا باستخدام رقم الجلوس هو تفادي تكدس الطلاب في المدارس والمكاتب للحصول على النتائج، وسيتم تضمين جميع النتائج لمختلف محافظات اليمن في الموقع، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه النتائج، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أكدت مصادر وزارية أن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من امتحانات الطلاب والطالبات، وكذلك تصحيح الاختبارات وتدقيق النتائج وحساب المجموع الكلي، كما من المتوقع أن يتم الإعلان أيضًا عن الطلاب الأوائل في الثانوية العامة وتكريمهم بالشهادات، هذا وقد صرح وكيل وزارة التربية اليمنية في فترة سابقة أن عدد الطلاب في تلك المرحلة الثانوية والذين قد أدوا الامتحانات في الفترة الماضية قد بلغ عددهم حوالي 190 ألف طالب وطالبة من جميع الأقسام والفروع، وأكد على أن الوزارة ستعلن عن النتائج قبل 48 ساعة من الموعد الذي حددته.

موقع استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 خلال عبر الوزارة بعد اعتمادها، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن هذه النتائج:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات .

. الذهاب الى موقع Www yemenexam com النتائج ثالث ثانوي.

ابحث عن قسم “نتائج الثانوية” أو ما يشابه.

اختر العام الدراسي.2023.

تحديد القسم العلمي أو الأدبي.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على زر “بحث”.

ستظهر النتيجة الخاصة بك بمجرد استكمال البحث.

من المفترض أن يتمكن جميع الطلاب من استخراج نتائجهم من خلال روابط خاصة بالنتائج، ويتعين على الطلاب زيارة الموقع الرسمي للوزارة واتباع التوجيهات المقدمة للاستعلام عن النتائج والحصول على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالنجاح والمجموع الكلي وأي معلومات إضافية.

نتائج الثانوية العامة بالاسم اليمن

يمكنك عزيزي الطالب الحصول على النتائج عن طريق كتابه البيانات الخاصه بك سواء كانت الاسم او رقم الجلوس في المكان المخصص له حيث تقوم الوزاره باعتماد النتائج في وقت قريب جدا ومن متوقع ظهورها في بدايه هذا الاسبوع المقبل وذلك مع اعلان موعد بدايه الدراسه يوم 13 من شهر اغسطس المقبل وهو ما جعل عمليات البحث متزايده بشكل كبير عن رابط الاستعلام عن النتائج.