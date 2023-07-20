أيه اليوم الحلو دااا” القرار صدر خلاص | صرف معاشات أغسطس 2023 بالزيادة | شوف معاشك هتقبضه كام

تترقب الملايين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أغسطس عام 2023، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل رسمي عن جدول ومواعيد الصرف.

بواسطة “البديل الاخباري”، نوفر لكم موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وتم تحديد أماكن صرف هذه المعاشات. كما تم تقديم رابط للاستعلام عن الزيادة الجديدة في معاشات شهر أغسطس 2023، والتي تم توفيرها بمبلغ محدد.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس

سيتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 على المواطنين في الأسبوع الأول من نفس الشهر، بدايةً من اليوم الأول وحتى السادس من أغسطس 2023.

جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023

– يتم صرف الشريحة الأولى في يومي 1 أغسطس و2 أغسطس 2023 للأفراد الذين يتلقون معاشًا يزيد عن 1000 جنيه.

تشمل الفئة الثانية يومي الثالث والرابع من أغسطس 2023 والتي تتلقى معاشًا يزيد عن 2000 جنيه.

من المقرر أن يتم إطلاق الشريحة الثالثة في يومي 5 و6 أغسطس 2023 للأشخاص الذين يستفيدون من دخل تقاعدي يزيد عن 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ستصرف معاشات شهر أغسطس 2023 عن طريق منافذ فورية وباستخدام كارت ميزة.

تم صرف رواتب شهر أغسطس 2023 من خلال ماكينات الصرف الآلي الموجودة في البنوك.

سيتم صرف رواتب شهر أغسطس 2023 من خلال البريد المصري.

كما يمكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 من خلال استخدام الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

تصرف معاشات شهر أغسطس 2023 عبر قنوات الصراف الآلي وباستخدام بطاقة ميزة.

تأكد من عدم خروج أي قرار رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وبالتالي ستبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من الأول من أغسطس 2023.

الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس ٢٠٢٣.

يمكن لأصحاب المعاشات الاستفسار عن تاريخ صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بواسطة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك من خلال الرابط التالي.هنا