كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق

كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf يتم الآن البحث عنها حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه من المقرر أنه قد تم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بغداد عبر الموقع الالكتروني الرسمي التابع للوزارة و تمكن عدد كبير من الأشخاص من معرفة الاسماء وسوف نوضح لكم رابط منصة مظلتي و خطوات الاستعلام عن الاسماء تابع معنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

أن أسماء الرعاية الاجتماعية في الموصل وكل المحافظات العراقية يتم البحث عنها بشكل كبير جدا حيث أن الاسماء قد تم الإعلان عنها والجدير بالذكر أنه يجب أن تتوافر لدى الشخص الذي يرغب في التقدم مجموعة من الخطوات وتتمثل فيما يلي:

اولا ان يكون عمره من ١٨ عام حتي 60 عام.

بالنسبة للسيدات يجب أن يكون عمرها من 15 سنة حتى 55 سنة.

ويجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن لا يكون لدي الشخص الذي يرغب في التقديم أي أملاك عقارية أو أرضي.

أن يكون من محدودي الدخل.

أن تكون الأسرة المتقدمة تتكون من ٤ أفراد.

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عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سوف تتمكن من معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويتم هذا عن طريق اتباع ما يلي: