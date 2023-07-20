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كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق
كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf يتم الآن البحث عنها حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه من المقرر أنه قد تم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بغداد عبر الموقع الالكتروني الرسمي التابع للوزارة و تمكن عدد كبير من الأشخاص من معرفة الاسماء وسوف نوضح لكم رابط منصة مظلتي و خطوات الاستعلام عن الاسماء تابع معنا.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023
أن أسماء الرعاية الاجتماعية في الموصل وكل المحافظات العراقية يتم البحث عنها بشكل كبير جدا حيث أن الاسماء قد تم الإعلان عنها والجدير بالذكر أنه يجب أن تتوافر لدى الشخص الذي يرغب في التقدم مجموعة من الخطوات وتتمثل فيما يلي:
- اولا ان يكون عمره من ١٨ عام حتي 60 عام.
- بالنسبة للسيدات يجب أن يكون عمرها من 15 سنة حتى 55 سنة.
- ويجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.
- يجب أن لا يكون لدي الشخص الذي يرغب في التقديم أي أملاك عقارية أو أرضي.
- أن يكون من محدودي الدخل.
- أن تكون الأسرة المتقدمة تتكون من ٤ أفراد.
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عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سوف تتمكن من معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويتم هذا عن طريق اتباع ما يلي:
- أولا يجب أن تتوجه إلى موقع مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرواتب
- استمارة الرعاية الاجتماعية 2023.
- وبعدها تختار المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات المطلوبة ومعرفة وتحميل كشف الاسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.