طريقة تقديم اعتراضات الثالث المتوسط

فتح تقديم الاعتراض للصف الثالث متوسط 2023 المستوى الأول

كما ذكرت وزارة التربية والتعليم إن تقديم الاعتراضات المتوسطة لصف الثالث ستكون متاحة من خلال إدارة المدرسة لمدة أسبوع واحد فقط وهو بتاريخ المحدد من 17/7 إلى 24/7.

كما قدمت وزارة التربية والتعليم اعتراضًا على نتائج الجولة الأولى المتوسطة الثالثة للعام الدراسي 2023/2022 مشيرة إلى أن العملية ستستغرق 15 يومًا فقط .

وبحسب ما ذكر مكتب الإعلام أن مديرية التربية والتعليم سمحت للتقييم والامتحانات للطلاب الذين اعترضوا على الامتحانات النهائية

فى الجولة الأولى 2024.

وقال المكتب الإعلامي ان المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ والامتحانات سمحت للطلبة المعترضين على الدرجات الامتحانيه النهائية التقديم للاعتراضات عن طريق المدرسة التي ينتمون اليها وفق استمارة.

أصولية أعدت لهذا الغرض بعد دفع الطالب رسوم مالية عن كل مادة ، ليتسنى لإدارة المدرسة ارسالها الى المديرية المعنية لاخذ دورها الى مركز الفحص لبيان مدى صحتها هذا وبينت الوزارة.

ان نسب النجاح في النتائج التي اعلنتها في 17 من شهر الحالي افضل من نظيراتها في الاعوام السابقة الأمر الذي يُعد مؤشرا واضحاً على سير العملية التعليمية بالمسار الصحيح

واليكم خطواط تقديم طلبات الاعتراضات

نحن سنتابع في الخطوط التالية كيفية تقديم طلبات الاعتراضات والإجراءات المتبعة ويمكنكم الآن تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول بسهولة وبالشكل التالي:

١- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

٢- اختيار أيقونة “تقديم طلب اعتراض” المخصصة لهذه الخدمة.

٣- قم بتسجيل اسمك الرباعي في الخانة المخصصة له.

٤-ضع الرقم الامتحاني الخاص بك في الخانة المخصصة له.

٥-حدد المادة التي ترغب في تقديم طلب الاعتراض عليها.

٦- حدد المحافظة التي تتبعها.

٧- انقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

سيتم استقبال طلبك ومراجعته من قِبل الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن نتائج الاعتراضات الخاصة بالصف الثالث المتوسط دور أول بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال مراجعة جميع طلبات الاعتراض في جميع المحافظات.

من خلال هذا الرابط..https://www1.elbadil.com/109050/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84/