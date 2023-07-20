التقويم الدراسي 1445-2024 في المدارس والجامعات السعودية Academic calendar

مع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد يوفر لكم البديل الاخباري التقويم الدارسي الجديد 2024-1445 في السعودية، وذلك وفقاً لما جاء في الاعلان الرسمي من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والتي أوضحت من خلاله التقويم الدراسي الجديد 2024-1445 .

التقويم الدارسي الجديد 2024-1445 في السعودية

أكدت وزارة التعليم السعودية، في بيان رسمي لها، أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1445-2024 هو الأحد الموافق 4 صفر 1445 هجرياً، 28 أغسطس 2023.

وأوضحت التعليم أن التقويم الدراسي الجديد 1445 هــ يشتمل على 3 فصول دراسية، بإجمالي 38 أسبوع دراسياً.

التقويم الدراسي 1445 السعودية سيكون 180 يوماً دراسياً، و 60 يوماً إجازات متنوعة، بالإضافة إلى 68 يوما هو عدد إجمالي أيام الإجازة الصيفية.

بداية العام الدراسي بداية العام الدراسي 1445 التاريخ الهجري 4 صفر 1445هـ التاريخ الميلادي 20 – 08 – 2023 يوم الأحد المتبقي 30 يوم

التقويم الدراسي 1444 للجامعات

تم الإعلان عن التقويم الدراسي للجامعات والكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1444هـ، ستبدأ الفصول الدراسية وفقًا للنظام الفصلي أو الربعي، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في الأول من شهر صفر لعام 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م. وسينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 12 جمادى الأولى لعام 1444هـ، الموافق 5 يناير 2023م. فيما يلي جدول التقويم للجامعات.

الإجازات المدرسية للعام الدراسي الجديد 1444

يشتمل التقويم الدراسي 1445-2023 على 10 إجازات متنوعة وهي كالتالي:

5 إجازاتٍ مطوَّلة.

إجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

إجازة اليوم الوطني السعوديّ.

إجازة يوم التأسيس السعوديّ.

إجازة عيد الفطر المُبارك.

جدول التقويم الدراسي 1444 – 1445 pdf

بدأ العديد من الطلاب والطالبات في البحث عن جدول التقويم الدراسي 1445/ 2024 بصيغة PDF حتى يتثنى لهم الرجوع إليه والإطلاع بشكل سلسل على مواعيد بدء الدارسة في المملكة العربية السعودية وقد وفر لكم البديل الاخباري جدول التقويم الدراسي PDF في السعودية 1445-2024 وهو جدول التقويم الدراسي المعتمد والرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

عداد بداية العام الدراسي 1445 🕛 متبقي 🕛 34 49 6 30 ثانية دقيقة ساعة

.