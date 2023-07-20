التقويم الدراسي ١٤٤٤-١٤٤٥| بداية الدراسة في السعودية للمدارس والجامعات وموعد الاجازة المطولة 1444-1445 

التقويم الدراسي ١٤٤٤- ١٤٤٥ أصبح التقويم الدراسي 1444-1445 الذي أعلنت وزارة التعليم السعودية عنه جاهزًا للتنفيذk تقوم الوزارة بإصدار تقويم دراسي مخصص سنويًا لشرح تفاصيل الأحداث والمناسبات المهمة المتعلقة بأيام الدراسة، بهدف إبقاء الطلاب وأولياء الأمور على اطلاع على تقويم العام الدراسي وتوقيته ،ويقدّم موقع البديل التقويم الدراسي ١٤٤٤ ١٤٤٥، وموعد انتهاء كل فصلٍ دراسيٍ.

التقويم الدراسي ١٤٤٤- ١٤٤٥

التقويم الدراسي ١٤٤٤ ١٤٤٥، يتضمن بداية الدراسة في كافة المراحل التعليمية المدارس والجامعات، كما يوضح أيضاً مواعيد الاجازات الرسمية، وبجانب العطلات الوطنية، ونتعرف معناً بالتفاصيل الكاملة عن التقويم الدراسي الجديد وهو كالتالي:

بداية الفصل الدراسي الأول، سيبدأ الطلاب دراستهم في تاريخ 01/02/1444.

يتم الاحتفال بعيد اليوم الوطني يوم الأربعاء والخميس، وهو في 25 فبراير 1444.

تأتي إلينا إجازة نهاية أسبوعٍ مُمتدة في ١٩ مارس ١٤٤٤.

تُوجد إجازة نهاية أسبوع ممتدة في تاريخ 16/04/1444.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في تاريخ 30/04/1444.

يبدأ الطلاب بالدراسة للفصل الدراسي الثاني في تاريخ 10/05/1444.

يتمتع العاملون بإجازة نهاية أسبوع مطوّلة في تاريخ 24/05/1444.

يتمتع بإجازة نهاية أسبوع طويلة في تاريخ 22/06/1444.

إجازة يوم التأسيس (يومي الأربعاء والخميس): 02/08/1444

في بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني: في تاريخ 10 أغسطس 1444

بداية تعليم الطلاب للفصل الدراسي الثالث: 20 أغسطس 1444

بداية إجازة عيد الفطر: الثاني والعشرون من سبتمبر، ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين.

الدراسة تبدأ بعد عيد الفطر في تاريخ 06/10/1444.

عطلة نهاية الأسبوع الطويلة: 08/11/1444م.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي: الرابع من ديسمبر، ألفين ومائة وأربعة وأربعين هجريّة.

التقويم الدراسي ١٤٤٤ ١٤٤٥ pdf

يساهم التقويم الدراسي في مساعدة الطالب على تنظيم دراسته وتعزيز معرفته ومهاراته، بالإضافة إلى دوره في تطوير المناهج الدراسية. يمكن الاطلاع على جدول السنة الهجرية أو الميلادية وتحميله عن طريق الروابط التالية:

متى نهاية الدراسة ١٤٤٤ ١٤٤٥ 1444-1445

صرّحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأن نهاية العام الدراسي ستكون في يوم الخميس 4 / 12 / 1444هـ الموافق لـ22/06/2023 ميلادياً، وقد أعلنت أيضاً عن تواريخ بداية ونهاية الأفصول الدراسية الثلاثة التي تم تحديدها.تتضمن السنة الدراسية 39 أسبوعًا دراسيًا، حيث يتألف كل فصل دراسي من 13 أسبوعًا، بالإضافة إلى وجود 56 يومًا من الإجازات المختلفة. يمكن تحديد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة لعام 1444 على النحو التالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق 1/2/1444هـ وينتهي في نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/4/1444هـ.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الأحد الموافق 10 مايو 1444 هـ وينتهي في نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 1444 هـ.

يُبدأ الفصل الدراسي الثالث في يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023م، ويُنتهي في نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2023م.

التقويم الدراسي ١٤٤٤ ١٤٤٥ للجامعات

مقترحاً الذي قدمته وزارة التعليم السعودية.جدول الدراسة للعام الهجري 1444 هـ للجامعات والكليات الخاصة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وهو على النحو التالي:

الإجازات المدرسية ١٤٤٤ ١٤٤٥

قامت وزارة التعليم بتحديد 10 إجازات في هذا العام الدراسي، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي في يوم الأحد 01/ صفر / 1444هـ الموافق 28 / أغسطس/2022م وحتى نهاية العام الدراسي في يوم الخميس 4 / 12 / 1444هـ. تتضمن هذه الإجازات ما يلي:

5 إجازاتٍ مطوَّلةٍ.

إجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأوّل والثاني. تتزامنان مع نهاية الفصلين الدراسيين الأوّل والثاني. يتوافق غُصة إجازتي نهاية الفصلين الدّراسيين الأوّل والثّاني مع بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثّاني.

عيد اليوم الوطني السعودي.

يوم الاحتفال بتأسيس المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الفطر المُبارك.

تضمن هذا المقال التقويم الدراسي للعام ١٤٤٤-١٤٤٥.تشمل الفقرة التالية العام الدراسي 1444-1445 المتعلق بالمستوى الابتدائي والثانوي والجامعات، بالإضافة إلى ذكر موعد نهاية السنة الدراسية 1444-1445.