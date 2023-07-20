“الآن” موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 37 الموسم الثاني والقنوات الناقلة

تساءل الكثير من الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 37، حيث يتمتع المسلسل بأخذ نسب مشاهدة عالية مما جعله يتصدر مؤشرات البحث، لذلك قامت القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف بتوضيح الترددات الخاصة بها عبر قمر النايل سات، مع توضيح موعد إذاعة المسلسل حيث تدور أحداث المسلسل على الصراع من أجل الوصول للزواج.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 37

يبحث الكثير من الأفراد المحبين لمسلسل طائر الرفراف عن الحلقة القادمة وهي 37 من الجزء الثاني لذلك تم الإعلان على القنوات الفضائية عن موعد عرضها، فمن المقرر أن يتم إذاعتها على قناة الفجر يوم الجمعة القادمة حيث ستوافق ميلادياً 21-7-2023 في الساعة الثامنة مساءًا، حيث تدور أحداث هذه الحلقة وجود صراعات من نوع التقاليد القديمة كما تشمل الجديدة، حيث تدور بين الممثلين سيران وفريد وبذلك فأن الأحداث تدور على الحب وتقاليد الزواج والصراع لذلك من أجل الوصول للهدف وهو الزواج.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

هناك مجموعة من القنوات التي تقوم بإذاعة مسلسل طائر الرفراف، حيث وضحت تلك القنوات الترددات الخاصة بها عبر قمر النايل سات، كما قامت تلك القنوات بتوضيح موعد عرض المسلسل وهي كالآتي: