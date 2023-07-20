رحمة ربنا كبيرة.. إنخفاض سعر البصل اليوم الخميس 20 يوليو بعد أن وصل سعر 2 كيلو نحو 35 جنيه في بعض الأسواق

يمكنك معرفة سعر البصل اليوم، بعد الارتفاع الجنوني في سعر كيلو البصل في الأسواق المصرية، حيث كان يسجل سعر 2 كيلو 35 جنيه اي الكيلو كأن يسجل بنحو 17.5، انخفض اليوم وأصبح لدى ربات البيوت والمنازل فرصة للشراء والتخزين قبل صعوده مرة أخرى، حيث أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء أن سعر البصل اليوم الخميس 20 يوليو الجاري،في سوق العبور المركزي بالإضافة إلي عدد من الأسواق المنتشرة في محافظات الجمهورية، لمعرفة الأسعار بالتفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

سعر البصل اليوم الخميس 20 يوليو

هذه وقد اوضحت بوابة الأسعار المصرية الحكومية أنه قد يوجد هناك حالة من الانخفاض لليوم الثاني على التوالي في سعر البصل اليوم ، كما قد كشفت عن عدد من الأنواع الأخري في الخضروات والفاكهة والتي سوف نقوم بالكشف عنها في التقرير التالي.

هذه وقد تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور اليوم نحو سعر 9 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه. فيما سجل سعر طن البصل اليوم بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي نحو سعر 10 آلاف جنيه. بينما سجل سعر طن البصل الأبيض اليوم خلال تعاملات نحو سعر ألف جنيه للطن.

أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 يوليو

هذه وقد سعر كيلو الطماطم نحو سعر 4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا، فيما بلغ سعر كيلو البطاطس اليوم نحو سعر 9.5 جنيه، بينما سجل سعر كيلو الكوسة نحو سعر 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

فيما وصل سعر كيلو الفاصوليا اليوم نحو 18 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم نحو 5 جنيهات.

بينما يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي اليوم نحو سعر 10 جنيهات، بانخفاض جنيه، وبلغ سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي اليوم نحو سعر 7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

بينما سجل سعر كيلو الملوخية اليوم نحو 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الخيار الصوب 9 جنيهات، بانخفاض جنيه، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

فيما بلغ سعر كيلو ورق العنب ما يقارب من سعر 25 جنيه، ويتراجع إلى نحو 19 جنيه في بعض الأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 20 يوليو