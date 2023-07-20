“بأقوى اشارة”.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 National Giographic على جميع الاقمار

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023، الالاف من محبي الأفلام الوثائقية يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 التي تعد واحدة من أشهر القنوات على كافة الاقمار الصناعية، حيث تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك محتوى هادف ومميز على مدار الساعة من خلال مجموعة مميزة من البرامج الشقية التي تتحدث عن الطبيعة، واليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات، فتابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

عمليات البحث تشتعل حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 التابعة لشبكة قنوات أبو ظبي الإعلامية، حيث تمتلك القناة قاعدة شعبية كبيرة من مختلف أنحاء دول العالم ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة البرامج التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المثيرة والمثيرة للاهتمام مثل الطبيعة والحياة البرية والتاريخ والثقافات المختلفة، حيث تعمل قناة ناشيونال جيوغرافيك على اثراء المشاهد بكمية كبيرة من المعلومات العامة سواء كنت مهتمًا بالطبيعة أو التاريخ أو الثقافات المختلفة، ستجد بالتأكيد محتوىًا مثيرًا، واليكم احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات:

التردد: 11411.

جودة قناة ناشيونال جيوغرافيك: خاصية الـHD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات SD

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: 5/6.

اهم برامج ناشيونال جيوغرافيك 2023

ومن ابرز البرامج التي تقدم على قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، ما يلي: