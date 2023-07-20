الحكومة تُعلن خبر هام لجميع المواطنين بشأن حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023

لم يتبق سوى دقائق معدودة على صرف رواتب شهر يوليو 2023، التي ينتظرها الكثير من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن العديد من موظفي الدولة بدأو يتساءلون بشكل كبير في الفترة الجارية عن حقيقة وجود زيادة جديدة في رواتبهم، خاصة وأن الزيادة الدورية تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية حقيقة الأمر.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين

حسم الحكومة الشائعات التي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة جديدة في رواتب الموظفين، مؤكدة بأن الزيادة تم تطبيقها خلال شهر أبريل الماضي 2023، ولم يتم الإعلان عن أي زيادة أخرى في الفترة الحالية، فضلاً عن أن ما يتم تداوله هي شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، هذا مع العلم أنه في حال وجود زيادة أو بيانات جديدة ستقوم وزارة المالية بالإعلان عنها مباشرة حتى يتعرف عليها الجميع، وذلك فإن الرواتب سيتم صرفها يوم 22 يوليو 2023 وفقًا لما أعلنت وزارة المالية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

جاءت قيمة رواتب الموظفين والموظفات بالزيادة الجديدة لشهر يوليو 2023 وفقًا لما يلي:-